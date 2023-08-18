Белорусская активистка: мы не доставляем проблем, но отношение к нам в Литве становится странным

Портал Meduza сообщал, что власти Литвы отказали правозащитнице Ольге Карач из Беларуси в политическом убежище, объявив ее "угрозой национальной безопасности".
Карач в пятницу сказала, что ранее Литва получала информацию о том, что режим Александра Лукашенко хочет убить ее, поэтому какое-то время в Литве активистка находилась под охраной.
Meduza сообщает, что Литва обосновала свое решение тем, что Карач брала интервью у основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а также участвовала в конференциях в России, в том числе организованных Еврокомиссией.
На пресс-конференции в пятницу Карач отметила, что с 2020 года в Литву, спасаясь от кровавого режима Лукашенко, приехали 58 000 белорусов.
"Белорусы не являются нагрузкой для миграционной системы Литвы и бюджета – за все это время только 418 человек обращались за политическим убежищем, получили его 206", – сказала активистка.
По ее словам, белорусы никак не отразились на криминогенной обстановке в Литве, они стараются найти работу и интегрироваться.
"Несмотря на эту статистику, мы сталкиваемся с достаточно странным отношением. В первую очередь, надо сказать, что Департамент миграции массово нарушает законы Литвы, особенно в том, что касается сроков рассмотрения заявок", – сказала Карач.
По ее словам, по законам, заявка на получение убежища должна быть рассмотрена в течение 6 месяцев, но белорусы ждут решения 12-18 месяцев. Активистка заметила, что люди, не получившие ответа, не могут работать, и при этом не получают выплат из литовского бюджета.
"Представьте себе, что вас выбросили где-то в Эстонии в одних джинсах, в лучшем случае – с паспортом, а чаще всего – без. И вы не можете открыть счет, работать, у вас в Эстонии нет родственников, вам негде жить, но вам надо прожить больше года", – сказала Карач.
Она заметила, что больше 1700 белорусов в Литве признали "угрозой национальной безопасности": 910 находятся в Литве, остальные – за ее пределами.
По ее словам, был случай, когда такой угрозой признали женщину, работавшую бухгалтером в железнодорожной компании, такая же судьба ждала пожарных-спасателей, охранников.
"В Беларуси существует государственное рабство – если ты бесплатно учился в университете, ты не можешь просто уйти после третьего курса. Ты обязан какое-то время отработать за небольшую зарплату – военные должны работать 5 лет, гражданские – 2 года. За тебя решают, какую работу ты будешь выполнять, ты не можешь ее поменять, в противном случае ждет штраф – около 20 000 евро", – рассказала активистка.
По ее словам, были случаи, когда признанные в Литве угрозой люди были жертвами этого рабства.
"Белорусы стараются быть честными и не обманывать систему. Люди открыто указали в анкетах это, потому что не хотели врать. Их наказали за честность", – подчеркнула Карач.
Мало того, по ее словам, людям, которых признали угрозой, грозит не только депортация, но и запрет на въезд в ЕС на 5 лет, а ведь часть этих людей участвовала в протестах 2020 года, в Беларуси они могут оказаться за решеткой. Эти люди разочарованы, а сама ситуация, по словам активистки, вызывает взаимное недоверие между белорусами и литовцами.
На вопрос, почему в Литву едут бывшие сотрудники разных органов из Беларуси, несмотря на то, что Литва декларировала скептическое отношение к ним, Карач ответила, что эти люди участвовали в протестах.
"Всего в протестах участвовало больше миллиона человек, устали от 30-летнего правления Лукашенко и сотрудники разных органов", – заметила активистка.
Директор общественной организации Dapamoga Наталья Колегова сказала, что живет в Литве уже давно и за эти годы ни разу не столкнулась с проблемами из-за белорусского паспорта.
"Но в последние месяцы ситуация изменилась, это чувствуется", – сказлаа она.
Она поделилась одним случаем. Белорус, бежавший от режима, на КПП в Кибартай просил убежища, однако литовские пограничники сказали ему, что не могут принять заявку и объяснили это тем, что "из Вильнюса получена информация, что сейчас нельзя".
"Тогда я позвонила в Кибартай и сказала, что закон не меняли – можно просить убежища. Но они не хотели этого делать, они хотели прогнать этого человека с КПП, тогда я позвонила в "Красный крест". И только после того, как позвонил наблюдатель и сказал, что едет в Кибартай, тогда сделали все по закону", – рассказала Колегова.
По ее словам, сейчас она получает угрозы от представителей режима Лукашенко.
"Если бы у меня не было статуса беженца, мне было бы очень опасно здесь жить", – заметила женщина.