Белорусская активистка: мы не доставляем проблем, но отношение к нам в Литве становится странным

"Несмотря на эту статистику, мы сталкиваемся с достаточно странным отношением. В первую очередь, надо сказать, что Департамент миграции массово нарушает законы Литвы, особенно в том, что касается сроков рассмотрения заявок", – сказала Карач.

По ее словам, белорусы никак не отразились на криминогенной обстановке в Литве, они стараются найти работу и интегрироваться.

"Белорусы не являются нагрузкой для миграционной системы Литвы и бюджета – за все это время только 418 человек обращались за политическим убежищем, получили его 206", – сказала активистка.

На пресс-конференции в пятницу Карач отметила, что с 2020 года в Литву , спасаясь от кровавого режима Лукашенко, приехали 58 000 белорусов.

Meduza сообщает, что Литва обосновала свое решение тем, что Карач брала интервью у основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а также участвовала в конференциях в России , в том числе организованных Еврокомиссией.

Карач в пятницу сказала, что ранее Литва получала информацию о том, что режим Александра Лукашенко хочет убить ее, поэтому какое-то время в Литве активистка находилась под охраной.

По ее словам, по законам, заявка на получение убежища должна быть рассмотрена в течение 6 месяцев, но белорусы ждут решения 12-18 месяцев. Активистка заметила, что люди, не получившие ответа, не могут работать, и при этом не получают выплат из литовского бюджета.

"Представьте себе, что вас выбросили где-то в Эстонии в одних джинсах, в лучшем случае – с паспортом, а чаще всего – без. И вы не можете открыть счет, работать, у вас в Эстонии нет родственников, вам негде жить, но вам надо прожить больше года", – сказала Карач.

Она заметила, что больше 1700 белорусов в Литве признали "угрозой национальной безопасности": 910 находятся в Литве, остальные – за ее пределами.

По ее словам, был случай, когда такой угрозой признали женщину, работавшую бухгалтером в железнодорожной компании, такая же судьба ждала пожарных-спасателей, охранников.