Белорус выиграл суд по ВНЖ, но из-за стресса решил переехать из Литвы в Польшу. Теперь думает перенести и бизнес

— Мы выбрали Литву, потому что, во-первых, в этой стране уже 10+ лет открыт Flatlogic, — говорит Филипп. — Изначально компания занималась продажей так называемых шаблонов приложений через PayPal, который не работал в Беларуси. Поэтому, чтобы иметь возможность получать деньги на юрлицо, я под конец университета поехал в Литву и просто основал там фирму.

„Было бы лучше, если бы Литва просто сказала честно: „Белорусы, нот велком““

Телеграм-канал о белорусском ІТ в Польше Dzik Pic поговорил с ним о суде, переезде и о том, почему всем белорусам нужно посетить Белосток.

Семья смогла доказать, что это ошибка службы, и сохранила свои виды на жительство. Но после такого стресса было принято решение переехать в Польшу. Как говорит Филипп Дайнеко, „если с безопасностью есть проблемы, то гарантии для бизнеса уже не так важны“.

Мне кажется, было бы лучше, если бы Литва просто сказала честно: „Белорусы, нот велком“. И мы тогда б просто все поехали в Польшу.

Но после войны все изменилось. То есть со стороны простых людей отношение не изменилось, какое было, такое и осталось. А вот в медиа, департаменте миграции изменения заметны. Миграционка начала, скажем так, относится не очень хорошо. Например, у меня есть знакомые, которым отказали во въезде из-за их работы в белорусском банке в прошлом. Я также знаю тех, кто подает в ЕСПЧ на Литву.

Ну и, во-вторых, в Литве нам тогда оказали суперподдержку. Помню даже концерт в 2020 году, где было две „Погони“ — белорусская и литовская, с хвостом вниз и вверх.

Дальше все было нормально. Но через полтора года, в декабре, как раз к праздникам, когда все закрыто, жене пришло письмо. „Принято решение аннулировать ваш вид на жительство“, и 14 дней на апелляцию. Такое же сообщение пришло через две недели и мне.

— Мы с женой работаем вместе, — продолжает собеседник. — Однако на момент подачи заявления требования к зарплате были не такие, как сейчас: три средние зарплаты по Литве. А потом этот показатель снизили до 1,5 средней зарплаты. Наш бухгалтер позвонил в миграционную службу. Мол, мы знаем, что вы нам выдали ВНЖ на старых условиях, но можно ли их уменьшить? В департаменте миграции сказали, что да, конечно.

Филипп говорит, что они с женой сознательно решили в момент переезда в 2021-м не получать статус беженца, чтобы „не нагружать государство“. Вместо этого они легализовались как супруги через Blue Card (основным заявителем выступила жена).

И слава богу, что тогда давалось 14 дней, потому что сейчас дают 14 дней на выезд, и неважно, подал ты апелляцию или нет.

Мы попытались обжаловать это решение. Но по нашему вопросу миграционная служба была как будто слепая. Хотя понятно же, что в тот момент закон был один, а потом стал другой.

Мы обратились в суд. Суд первой инстанции тоже как будто глаза закрыл. Но вот Верховный суд встал на нашу сторону.

"Всем советую Белосток"

Филипп говорит, что в итоге они все-таки доказали свою правоту, и суд решил оставить им ВНЖ (последнюю инстанцию выиграли в мае).

Но еще до этого было решено переехать в Польшу. Тем более что у жены бизнесмена есть польские корни.