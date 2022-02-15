Белорус и украинец, пытавшиеся незаконно перевезти мигрантов, приговорены к 2 месяцам заключения

Как сообщила во вторник Генеральная прокуратура Литвы, такие наказания были назначены гражданам Беларуси и Украины А.Х. и А.К. Каунасским окружным судом в результате рассмотрения уголовного дела о попытке незаконного провоза людей через государственную границу.
У гражданина Беларуси также конфискован автомобиль, украинцу, который ездил на арендованном автомобиле, придется заплатить свыше 4 тысяч. евро государству.
Согласно материалам дела, сотрудники Варенского пограничного отряда Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в деревне Швендубре Друскининкайского самоуправления заметили и остановили два автомобиля, зарегистрированных в Польше. За рулем одного был гражданин Украины, а другого – Беларуси.
Оба водителя признались, что ждали группу нелегальных мигрантов из Беларуси. По словам водителей, после пересечения литовско-белорусской границы они должны были перевезти мигрантов в Польшу.
Водитель-украинец сказал, что ждет троих нелегальных мигрантов, а гражданин Беларуси - 4-5 мигрантов и обещал перевезти одного из них в багажнике машины. Оба подтвердили, что получат денежное вознаграждение в размере 400 долларов каждый.
В ходе расследования выяснилось, что обоих водителей прислали одни и те же организаторы. И украинец, и гражданин Беларуси нашли в Facebook объявления, предлагающие дополнительный заработок. Каждому было обещано вознаграждение в размере 400 долларов.
Оба перевозчика признали свою вину, сотрудничая с должностными лицами они предоставили доступ к своим аккаунтам в социальных сетях, показали переписку.
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