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Гражданин Беларуси и гражданин Украины, намеревавшиеся незаконно ввезти мигрантов в Литву, приговорены к двум месяцам и 14 суткам лишения свободы.
Белорус и украинец, пытавшиеся незаконно перевезти мигрантов, приговорены к 2 месяцам заключения
© DELFI / Domantas Pipas

Как сообщила во вторник Генеральная прокуратура Литвы, такие наказания были назначены гражданам Беларуси и Украины А.Х. и А.К. Каунасским окружным судом в результате рассмотрения уголовного дела о попытке незаконного провоза людей через государственную границу.

У гражданина Беларуси также конфискован автомобиль, украинцу, который ездил на арендованном автомобиле, придется заплатить свыше 4 тысяч. евро государству.

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Согласно материалам дела, сотрудники Варенского пограничного отряда Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в деревне Швендубре Друскининкайского самоуправления заметили и остановили два автомобиля, зарегистрированных в Польше. За рулем одного был гражданин Украины, а другого – Беларуси.

Оба водителя признались, что ждали группу нелегальных мигрантов из Беларуси. По словам водителей, после пересечения литовско-белорусской границы они должны были перевезти мигрантов в Польшу.

Водитель-украинец сказал, что ждет троих нелегальных мигрантов, а гражданин Беларуси - 4-5 мигрантов и обещал перевезти одного из них в багажнике машины. Оба подтвердили, что получат денежное вознаграждение в размере 400 долларов каждый.

В ходе расследования выяснилось, что обоих водителей прислали одни и те же организаторы. И украинец, и гражданин Беларуси нашли в Facebook объявления, предлагающие дополнительный заработок. Каждому было обещано вознаграждение в размере 400 долларов.

Оба перевозчика признали свою вину, сотрудничая с должностными лицами они предоставили доступ к своим аккаунтам в социальных сетях, показали переписку.

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