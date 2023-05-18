Беларусский политбеженец объявил голодовку под Департаментом миграции Литвы

Убегал лесами – в Беларуси могут посадить на много лет



13 августа 2021 года силовики схватили два десятка человек и поместили их в следственный изолятор Комитета государственной безопасности в связи с заявлениями депутата Олега Гайдукевича о якобы попытке поджога его дома (от которого никто не пострадал). Среди задержанных был и Артём Ярмак – его подозревали в том, что он «давал советы по вопросам поджога».

Спустя 109 дней Артёма освободили под «обязательство о явке» – он рассказывает, что в КГБ сказали: «пока отпускают» до суда. Он сбежал из Беларуси: рассказывает, что шел лесами 30 км, ночевал в лесу при температуре -7 °С, провалился под лед на болоте, но 17 марта 2022 года все же добрался до Литвы и даже получил помощь пограничников, отогревших его в машине.

В марте этого года дело начали рассматривать в суде: 18 обвиняемых и 14 уголовных статей, включая «Акт терроризма» и «Заговор с целью захвата власти». О деле Ярмак не хочет рассказывать подробностей до окончания суда, чтобы случайно не навредить подсудимым.

Правозащитники DissidentBy включили Артёма Ярмака в число политзаключенных, но другие правозащитные организации, как «Весна», такого статуса ему не давали (но и не отказывали в нем – правозащитники могут долго рассматривать дела с обвинениями в насильственных действиях).

В материалах DissidentBy упоминается, что Ярмак служил в Министерстве внутренних дел и в 2012 году был уволен из-за «нарушения условий контракта». Это подтверждается данными из баз, изъятых у силовиков «Киберпартизанами». «Белсату» не удалось отыскать каких-то признаков того, что Артём Ярмак теперь может быть связан с силовиками, в том числе объединение бывших силовиков BYPOL не предъявляло к нему претензий или подозрений.

Без полноценной легализации тяжело найти работу

Уже 15-й месяц Артём Ярмак ожидает вида на жительство – говорит, что его дело игнорируют. С его слов, в Департаменте миграции ссылаются на загруженность из-за наплыва беженцев, но он не верит: дела людей, которые подавались позже, уже рассмотрены.

Ярмак подавал документы на статус беженца и на постоянный вид на жительство вследствие статуса беженца (ч.7 ст.53 закона «О правовом состоянии иностранных лиц»). К делу он прикладывал свое уголовное дело, фото с митинга, где запечатлен конфликт с бойцами ОМОНа, заполнил анкету, прошел собеседование в Департаменте миграции – и дальше не было ничего, хотя, согласно закону, дело обязаны рассмотреть в течение шести месяцев со дня подачи ходатайства.

Он просил объяснений, писал электронные и бумажные письма, но не получил никакого ответа: ни положительного, ни отрицательного, ни официальных объяснений о затягивании процедуры. Написали только, что, возможно, дело рассмотрят в ІІІ квартале.

Пока он находится в Литве легально – с картой об ожидании легального статуса. Формально такая карта дает разрешение на работу, но фактически выходит, что на работу с ней нигде не берут, сетует Ярмак. Он говорит, что из-за невозможности найти работу не может даже нормально питаться и следить за своим здоровьем.

Ярмак 2 мая писал в Департамент миграции, что его заявлению уже 14 месяцев, поэтому он будет объявлять голодовку. Говорит, что и после этого на связь никто из чиновников не вышел.

«Психологическое состояние такое очень напряженное: ты просто в этой стране никто и ничто, – сетует Артём. – Не имеешь никаких прав с этой бумажкой с зеленой полосой, она ничего не дает, никакой свободы выбора и действий».

Сейчас он стоит с одиночным пикетом под Департаментом миграции, собирается держать голодовку. Говорит, что знает еще о двух десятках беларусов, которые имеют такую же проблему.

Что говорит Департамент миграции Литвы



Департамент миграции Литвы дал письменный ответ на запрос «Белсата» — пояснил, что не может комментировать дела конкретных людей в силу принципов защиты частной информации. Но отметил:

«Сожалеем, что в связи с возросшей нагрузкой обработка заявлений некоторых лиц занимает больше времени. Однако Департамент миграции делает все возможное, чтобы ликвидировать задержки как можно быстрее».

В ведомстве также обратили внимание на то, что в описываемом случае нельзя говорить, что отсутствует свобода передвижения: лица, ждущие статус беженца, могут быть задержаны только по решению суда, а если такого решения нет, то любой, ожидающий убежища, может перемещаться по территории Литвы. Заявитель может поселиться там, где хочет, и даже может получить временное жилье за ​​счет государства. Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, заявитель имеет право на работу, если его заявление о предоставлении убежища не было рассмотрено в течение шести месяцев.