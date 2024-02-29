Беларус вызвал целый шквал комментариев своими рассуждениями о Литве и литовцах

"Зачем мне литовский? Я литовский язык вообще не уважаю. У меня есть вид на жительство, но язык мне не нужен", – сказал молодой человек.

На вопрос блогера, говорит ли живущий в Литве с 2019 года молодой человек по-литовски, беларус ответил, что говорит только по-русски и по-английски.

Она не только делает репортажи и обзоры, но и записывает интервью с разными жителями России , в которых спрашивает, что они думают о Литве . На одном видео она записала свою беседу с живущим в Литве беларусом.

Содержание этого канала создает Юлия из Казахстана , которая живет в Литве , она вышла замуж за литовца. В своих видео она представляет Литв у русскоязычным, акцентирует позитивные стороны жизни в стране, показывает, как она учит литовский.

"У них такое отношение, типа мы в Евросоюзе , а ты для них – ничто. Какого хрена ты приперся к нам в Литву , понимаете", – сказал мигрант на Youtube-канале Mylimiausia Lietuva .

На вопрос, как он работает, не владея литовским, он сказал, что говорит только по-русски. Сравнивая жителей Вильнюса , где больше русскоязычных, с жителями других городов Литвы, он заметил, что литовцы, хотя и понимают по-русски, но говорят на этом языке неохотно.

"У них в этом плане да. Но я тут вот сравниваю опять же Беларусь, у нас еще чище, красивее, еще больше озер и лесов. Честно: меня Литва не удивила", – сказал он.

"Мне Литва не нравится, мне у нас нравится, как говорится, где родился, там и пригодился. Постоянный вид на жительство в Литве я оставлю, поскольку мне нравится путешествовать по другим странам, для меня это самое ценное", – сказал беларус.

На вопрос, почему он не учит язык - потому ли, что не собирается здесь задерживаться, он сказал, что намерен вернуться в Беларусь, потому что там спокойно. На замечание, что и в Литве спокойно, молодой человек заявил, что жизнь в Литве ему вообще не нравится.

"Ты в Литве, у нас, говори по-литовски", – сказал беларус и заверил, что всегда здоровается по-русски и местных жителей не уважает.

Потом он начинает противоречить себе, говорит, что уважает других людей, но его раздражают люди, которые говорят по-литовски, а не по русски.

"Ведь ты же знаешь, что я не литовец. Верно?", – сказал беларус.

Блогер заметила, что люди, которые говорят с ним по-литовски, живут в своей стране и, наверное, думают, что он учит литовский, но собеседник заверил, что не учит его.

"Извини, да на х.... мне этот литовский, мне он не нужен. Если бы я решил здесь остаться, хочу-не хочу, должен был бы учить, принимать местную культуру. Но я не хочу здесь оставаться, зачем мне парить свой мозг.