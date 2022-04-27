Беларусь ужесточила правила для литовских школ: как быть – пока неясно

Вильнюсская гимназия им. Франциска Скорины – единственная белорусская школа в Литве. Ее посещает больше 250 детей.
"В начальных классах обучение идет на белорусском языке, по-литовски преподают только отдельные темы, например, география и история Литвы", – сказала LNK замдиректора школы Юрате Норвайшене.
В старших классах уроки идут на двух языках - белорусском и литовском. По словам Норвайшене, у руководства школы не было идей переходить на литовский.
"У нас нет такой цели", – сказала она.
А Беларусь решила, что дети в литовских школах не смогут учиться на родном языке.
"Мы не ожидали такого решения. Сейчас ведутся переговоры о переходном периоде. Нас информировали, что Беларусь свою позицию менять не будет", – сказала министр науки, образования и спорта Юргита Шюгждинене.
В Беларуси есть две литовские школы, одну финансирует Беларусь,другую Литва. Литовская община в Беларуси обеспокоена таким решением, поговаривают, что белорусские власти могут закрыть и общежитие при школе.
Главы литовских школ в Беларуси не комментируют сложившуюся ситуацию в силу, по их словам, понятных причин.
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