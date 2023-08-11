Беларусь усилила радиоволны: в Вильнюсе можно слушать "Радио МИР"

Председатель комиссии Литовского радио и телевидения Римантас Багдзявичюс сказал, что остановить распространение радиоволн из Беларуси невозможно.

"Конечно, это ненормально. "Те радиостанции, датчики находятся во враждебной стране, я не знаю, что можно предпринять", – сказал он.

Заместитель председателя Службы регулирования связи Дарюс Кулешюс сказал, что будет проведена проверка.