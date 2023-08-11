11 августа 2023 г. 16:17

Беларусь усилила радиоволны: в Вильнюсе можно слушать "Радио МИР"

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Organizacijos nuotr.
Вильнюсцы заметили, что в столице можно слушать белорусскую радиостанцию "Радио МИР", сообщает LRT.

Председатель комиссии Литовского радио и телевидения Римантас Багдзявичюс сказал, что остановить распространение радиоволн из Беларуси невозможно.

"Конечно, это ненормально. "Те радиостанции, датчики находятся во враждебной стране, я не знаю, что можно предпринять", – сказал он.

Заместитель председателя Службы регулирования связи Дарюс Кулешюс сказал, что будет проведена проверка.

"Надеемся, что после изменения атмосферных явлений, мы не сможем ее слышать", – заметил он.

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