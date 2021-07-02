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Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщает, что 29 июня ночью недалеко от деревни Субботники (Ивьевский район), пограничники заметили параплан, летевший на высоте 100 м недалеко от белорусско-литовской границы.
gpk.gov.by nuotr.
gpk.gov.by nuotr.

Вероятно, чтобы показать, что параплан замечен, пограничники выпустили сигнальные ракеты. Когда они увидели, что параплан беспилотный, обстреляли его боевыми снарядами.

Предварительный осмотр показал кустарное производство конструкции, а дистанционное управление - на возможность использования летательного аппарата для незаконного перемещения через границу как товарно-материальных ценностей, так и других грузов, представляющих опасность.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливается круг лиц, причастных к нарушению использования воздушного пространства Беларуси. Госпогранкомитет предупреждает, что использование летательных аппаратов в пограничной полосе запрещено, а пограничники вправе применять оружие для предотвращения нарушения государственной границы нашей страны", — отметили в ГПК.

В сообщении нет данных о том, был ли на параплане какой-то груз. Они также не сообщали, где именно и куда он направлялся.

Представитель СОГГ Литвы Гедрюс Мишутис сказал, что не располагает данными об этом инциденте.

"СОГГ не располагает данными об этом инциденте – у нас он не был зафиксирован, нам о нем не сообщали белорусские пограничники, правда, это не удивляет – ни в течение некоторого времени не делятся с нами никакой информацией", – сказал Мишутис.

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