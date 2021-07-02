Вероятно, чтобы показать, что параплан замечен, пограничники выпустили сигнальные ракеты. Когда они увидели, что параплан беспилотный, обстреляли его боевыми снарядами.
Предварительный осмотр показал кустарное производство конструкции, а дистанционное управление - на возможность использования летательного аппарата для незаконного перемещения через границу как товарно-материальных ценностей, так и других грузов, представляющих опасность.
"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливается круг лиц, причастных к нарушению использования воздушного пространства Беларуси. Госпогранкомитет предупреждает, что использование летательных аппаратов в пограничной полосе запрещено, а пограничники вправе применять оружие для предотвращения нарушения государственной границы нашей страны", — отметили в ГПК.
В сообщении нет данных о том, был ли на параплане какой-то груз. Они также не сообщали, где именно и куда он направлялся.
Представитель СОГГ Литвы Гедрюс Мишутис сказал, что не располагает данными об этом инциденте.
"СОГГ не располагает данными об этом инциденте – у нас он не был зафиксирован, нам о нем не сообщали белорусские пограничники, правда, это не удивляет – ни в течение некоторого времени не делятся с нами никакой информацией", – сказал Мишутис.
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