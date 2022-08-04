Беларусь хвастает: из-за безвизового режима к нам едут голодные литовцы

Литовско-белорусскую границу ежедневно пересекает немало количество автомобилей. Некоторые авто проходят тщательную проверку.

В Беларусь из Литвы чаще ездят люди, у которых там есть родственники. "К родным, на кладбище. Сейчас я в отпуске. Залью топливо, если не хватит", – сказала одна женщина.

Мужчина также сказал, что едет к родственникам. "Едем на кладбище. Но параллельно покупаем необходимое. Если есть возможность, почему бы и нет. Не знаю, что буду покупать", – сказал он.

Одна женщина сказала журналистам LNK, что крупу не будет покупать. "Гречку, крупу я не покупаю, я в основном товары для детей – каши, смеси. Там все дешевле, качество лучше. Горючее залью", – сказала она.

Горючее в Беларуси на самом деле дешевое.

Некоторые люди ездят в Беларусь за услугами.

"Я езжу лечить зубы. Там в два раза дешевле, выгодно, здесь я не могу себе позволить", – сказала собеседница LNK.

Другие литовцы говорят, что никаких чудес с ценами в Беларуси не видят. "Некоторые цены даже выше, чем у нас. Например, на одежду", – сказала девушка.

Беларусь с апреля ввела безвизовый режим для граждан соседних стран. Режим Александра Лукашенко подсчитал, что в Беларусь за это время приехало около 100 000 граждан Литвы.

"Сразу поток вырос в три раза. Благодаря безвизовому режиму туда стали ездить граждане Литвы, у которых в Беларуси есть родственники", – сказал заместитель главы Кенской заставы Ришард Юцкевич.

Данные пограничников показали, что за апрель границу пересекли около 50 000 граждан Литвы, а в Литву приехали 95 000 белорусов. В мае соответственно – почти 80 000 литовцев и около 122 000 белорусов. В июне границу пересекли около 96 000 литовцев и около 137 000 белорусов. Но это не значит, что туда ездило столько разных людей - один человек мог ездить несколько раз и даже 10 раз.

"Каждый месяц к нам приезжает на несколько десятков тысяч больше белорусов, чем выезжает в Беларусь литовцев", – сказал Юцкевич.

Рост числа литовцев, которые ездят в Беларусь, объясняют не только безвизовым режимом, но и снятием карантинных ограничений, плюс тем, что на дворе лето.

И на самом деле - на КПП стоит больше машин с белорусскими номерами, чем с литовскими. Одни едут в Литву по работе, другие - за покупками, третьи – погулять по городу.

Один мужчина сказал, что цены в Литве и Беларуси практически сравнялись. Возможно, дешевле в Беларуси крупа и соль.

МИД Литвы не рекомендует жителям ездить в Беларусь. Политики предупреждают, что белорусские спецслужбы могут заинтересоваться не только политиками и служащими госучреждений.

"Белорусской разведке может быть интересен каждый человек. Поэтому, когда едешь, надо иметь в голове предохранитель, понимать, что можно попасть в разные ситуации", – сказал LNK глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

Беларусь продлила действие безвизового режима до конца года.