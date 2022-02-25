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Украинцы, спасающиеся от войны, не будут обязаны просить убежища, они смогут оформить временный вид на жительство в Литве или национальную визу по гуманитарным причинам.
Residence permit
Residence permit
© DELFI / Andrius Ufartas

"Такого требования точно не будет. Они смогут подать заявление на получение временного вида на жительство в Литве по гуманитарным причинам или на национальную визу по гуманитарным причинам. И это будут основные процедуры в этих случаях", — сказала заместитель директора Департамента миграции Люция Войшнис.

"Поскольку в их стране идут военные действия, им может быть выдан временный вид на жительство", — добавила она.

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При этом украинцы, у которых сейчас есть временный вид на жительство, не будут обязаны покинуть Литву через три месяца после истечения срока действия этого документа.

"Если срок действия их разрешения на временное проживание истек, то, поскольку у граждан Украины по-прежнему действует безвизовый режим, они еще могут проживать здесь три месяца после истечения срока действия разрешения на временное проживание. В течение этих трех месяцев они должны будут оформить новый вид на жительство по гуманитарным причинам", — сказала один из руководителей миграционного управления.

Временный вид на жительство в Литве действителен в течение одного года. Через три месяца после его истечения, если не было оснований обращаться за новым разрешением, украинцы должны были покинуть Литву.

"Они смогут подать заявление на получение нового вида на жительство. На самом деле, гуманитарный статус предоставляется только в тех случаях, когда, как сейчас, граждане Украины въезжают из-за военных действий в стране их происхождения. Так как раньше таких действий не было, так и не было таких возможностей", — сказала Войшнис.

"Если у гражданина Украины не было оснований для временного проживания, он должен был выехать через три месяца", – добавила она.

В настоящее время разрешение на временное проживание в Литве имеют 30,1 тыс. украинцев.

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