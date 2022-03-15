Департамент миграции Литвы заявляет, что пока не заметил значительного увеличения числа прибывающих из России и Беларуси в поисках политического убежища.

Однако российские граждане, приехавшие в Вильнюс, в интервью BNS, отметили, что скоро это может измениться, так как сейчас в их стране становится «трудно дышать» из-за тотальной цензуры, а людей преследуют только за то, что они осмеливаются публично произнести слово «война».

Возникающая новая диаспора продолжает планировать работу в Литве или других Западных странах и надеется дождаться смены правительства в России.

Последняя капля - обыски правоохранительных органов

53-летний Сергей Давидис, руководитель программы поддержки политзаключенных Правозащитного центра «Мемориал», прибыл в Вильнюс на прошлой неделе вскоре после того, как российские власти провели обыски в самой известной правозащитной организации страны.

Международный офис «Мемориала» был ликвидирован по решению суда в конце декабря прошлого года, а прокуратура обвиняла центр в «оправдании терроризма». По словам Давидиса, такие обвинения были выдвинуты из-за того, что центр отстаивал права различных религиозных общин.

Поэтому это был лишь вопрос времени, когда и местный правозащитный центр «Мемориала» и другие подразделения не смогут осуществлять свою деятельность. Давидис говорит, что обыск правоохранительных органов стал «последней каплей», и он решил переехать в Вильнюс.

«Сейчас многие люди покидают Россию, в связи с тем, что не принимают на себя ответственность за войну, а высказаться, повлияет на путинский режим исключительно сложно, да и такие эти высказывания, к сожалению, невозможны. Целые направления правозащитной или журналистской деятельности просто невозможны или запрещены», — сказал Давидис BNS.

За слово «война» грозит 15 лет тюрьмы

Он подтвердил, что любой человек, публично высказывающий свое мнение против войны в Украине, в том числе в социальных сетях, в настоящее время в России попадает под уголовное преследование, и ему грозит 15 лет тюрьмы. Репрессии может навлечь одно лишь слово «война», так как это не совпадает с понятием пропагандируемой правительством «специальной военной операции».

«Наша деятельность пока не запрещена, но мы договорились, что ситуация такова, но мы сочли, что уже не можем полноценно и эффективно работать в внутри России сейчас, поэтому было бы правильно и разумно перебазироваться за границу», — подчеркнул он.

Представитель «Мемориала» заявил, что правозащитный центр в России «неизбежно» будет закрыт и ликвидирован в еще марте.

Он считает себя политическим беженцем, потому что не собирался покидать Россию до последнего момента и сделал это только тогда, когда почувствовал угрозу дальнейшей деятельности.

Давидис утверждает, что в мае прошлого года его уже задерживали на десять суток только за то, что он поделился в социальных сетях приглашением на несанкционированный митинг, а за подобные инициативы или участие в митингах сейчас грозит арест или штраф в размере 250 тыс. рублей (около 2 тыс. евро) или более значительный штраф.

Сбежали от преследований

Ана Степанова, 60-летняя гражданская активистка, работавшая в оппозиционной партии «Парнас» и возглавлявшая избирательный штаб Алексея Навального в Нижнем Новгороде в 2017 году, до недавних порт жила в Санкт-Петербурге.

Она говорит, что уехала в Вильнюс перед начатой Россией войной в Украине в начале декабря по политическим причинам, потому что чувствовала себя преследуемой.

Визу на год Степанова получила при посредничестве неправительственных организаций, она утверждает, что уехала бы из России в любом случае, как только началась война.

«Если бы я сейчас была в России, я бы уехала обязательно, потому что я считаю, что война неприемлема», — сказала BNS женщина, добавив, что абсолютное большинство ее родственников и друзей войну не поддерживают.

По словам Степановой, даже в этом городе, губернатором которого в последнее десятилетие прошлого века был ныне убитый оппозиционер Борис Немцов, в настоящее время проходят протесты против войны в Украине, хотя люди знают, что "их посадят".

По словам Степановой, среди привлеченных к уголовной ответственности здесь есть известные журналисты.

Ожидается большее количество беженцев

Степанова говорит, что она также контактирует с другими деятелями оппозиции в Вильнюсе и видит усилия многих россиян покинуть страну, но у некоторых из них возникают проблемы с выдачей виз и отменой рейсов из России.

По словам собеседника, в Литву они пытаются попасть, например, через Грузию, куда также уехали десятки тысяч россиян с начала войны на Украине. Однако она заявила, что санкции, введенные Западом, создают проблемы даже при покупке авиабилетов.

«Я слышала заявление министра транспорта России о том, что он разрешит вывоз автомобилей из России. Думаю поток в Прибалтийские страны будет, особенно из Санкт-Петербурга, из ближайших городов. Потому что дышать там нечем, дышать там трудно», — сказала Степанова.

«Это безнадежность, потому что люди не хотят жить в страхе, а без страха выйти на площадь тоже не получается. Мы же не можем заставить людей испытывать страх каждый день, правильно? Это же стресс, который морально калечит человека. Я думаю, что люди поедут, потому что там больше нет возможности реализовать себя", - сказала она.

Предпочитают более легкие пути на Кавказе

На вопрос, сколько человек из его окружения хотели бы уехать в тот же Вильнюс, Давидис ответил, что многие выбирают более легкий способ бегства в Грузию, Армению, потому там им не нужна виза.

Кроме того, рейсы в эти страны продолжают выполняться, в отличие от стран ЕС.

"Но те, у кого есть такие возможности, у кого есть виза, конечно, тоже едут в Балтийские страны. Многие все бросают и уезжают не потому, что, как и мы, хотят продолжить работу, а потому, что не могут оставаться внутри, не могут больше психологически бояться. И это объяснимо", — сказал оппозиционер.

Сам он говорит, что продолжит работу по привлечению внимания всего мира к политзаключенным в России, тем более что их число в последнее время увеличилось в контексте войны на Украине.

Часть команды, по словам представителя «Мемориала», продолжит работу удаленно из России или других стран.