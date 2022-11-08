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В следующем году базовый размер должностного оклада планируется повысить на 5 евро (до 186 евро). Данный размер применяется при расчете заработной платы государственных служащих, сотрудников, работников государственных и муниципальных бюджетных учреждений, политиков и судей.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© Shutterstock

Во вторник Сейм после рассмотрения одобрил предусматривающий это законопроект. За этот проект проголосовали 111 членов Сейма, воздержались 8 парламентариев. Для того чтобы новые положения были приняты, Сейм должен будет голосовать еще раз.

В законопроекте предлагается, чтобы базовый размер должностного оклада в 2023 г. составлял 186 евро. Его увеличение, по сравнению с действующим в настоящее время базовым размером, составит 2,8 проц. Как ранее отмечала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене, это самое значительное изменение базового размера с 2009 г.

Для предусматриваемого повышения на 5 евро из госбюджета потребуется около 118 млн. евро в год. Базовый размер должностного оклада в 2022 г. составляет 181 евро.

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