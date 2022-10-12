Во вторник Сейм приступил к рассмотрению законопроекта, представленного министром социальной защиты и труда Моникой Навицкене, в котором на 2023 год предлагается базовый размер, составляющий 186 евро, что на 2,8 проц. больше по сравнению с действующим сейчас.
Как во вторник в Сейме отметила М. Навицкене, это самое значительное изменение базового размера с 2009 г.
В случае утверждения предложенного правового регулирования увеличатся зарплаты государственных политиков, судей, государственных сотрудников, служащих, работников государственных и муниципальных бюджетных учреждений, солдат, членов комиссий и другие выплаты и оклады, установленные в правовых актах.
По словам министра социальной защиты и труда М. Навицкене, для предусмотренного увеличения базового оклада на 5 евро из государственного бюджета потребуется около 118 млн. евро в год.
За представленный проект проголосовали 106 членов Сейма, воздержались 4 парламентария.
После подтверждения проекта на стадии внесения далее он будет рассматриваться в Комитете по социальным делам и труду, назначенного главным, и в дополнительных – Комитете по бюджету и финансам и Комитету по госуправлению и самоуправлениям. К рассмотрению этого вопроса на заседании Сейма планируется вернуться 10 ноября.
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