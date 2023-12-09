Базирующиеся в Литве самолеты НАТО перехватили российские истребители

 
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F-16 naikintuvai
F-16 naikintuvai
ФОТО: Imago / Scanpix

Базирующиеся в Литве бельгийские истребители НАТО перехватили над Балтийским морем российские истребители, сообщает портал madeinvilnius.lt

Радары НАТО зафиксировали летящие из Калининграда неопознанные самолеты, поэтому из Шяуляй вылетели два бельгийских истребителя F-16.

Они нагнали и распознали два российских истребителя "Су-30", которые не поддерживали связь с гражданской системой контроля авиации.

После передачи контроля, которая была согласована со шведскими ВВС, бельгийские истребители вернулись на базу в Шяуляй. Позже в тот же день французские истребители Mirage 2000–5, также базирующиеся в Шяуляй, были подготовлены к выявлению еще одного летевшего из Калининграда самолета. Однако в силу развития тактической ситуации было решено не поднимать истребители.

НАТО постоянно следит за передвижением военных самолетов у своих границ, истребители Альянса дежурят круглосуточно, защищая территориальную целостность НАТО и воздушное пространство над ним.

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