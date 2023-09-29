Бастующие учителя начинают марш до Правительства: за день пройдут 15 км, будут ночевать в школах

По словам руководителя Профсоюза работников образования Литвы Андрюса Навицкаса (ПРОЛ), организующего забастовку, учителя не пойдут по автомагистрали или другим главным дорогам. По его словам, учителям не понадобится сопровождение полиции.
"Шествия, вероятно, будут не очень масштабными. Может быть, присоединятся попутчики, которые захотят поддержать, но в сопровождении полиции необходимости нет, потому что мы будем соблюдать правила дорожного движения и не будем создавать никаких препятствий", – заверил Навицкас.
Сам он планирует добраться до правительства в среду или четверг следующей недели, потому что начнет марш в Зарасай.
Заместитель председателя ПРОЛ Лилия Бручкене, которая начнет шествие в Клайпеде, говорит, что учителя портового города планируют каждый день проходить около 15-20 километров и 11 октября дойти до Каунаса.
"В основном мы будем ночевать в школах или домах общин. Мы пойдем, конечно, не по автомагистрали, потому что это будет нарушением правил дорожного движения – мы пойдем по другим дорогам, примерно 15-20 километров в день", – рассказала Бручкене.
По ее словам, учителям не придется постоянно нести с собой вещи, необходимые для ночевки, – их перевезут другие люди. Да данный момент планируется держать в руках только плакаты или флажки.
"Думаю, у нас будут какие-то символические удостоверения. Я дала себе слово, что буду нести профсоюзный флажок, на котором оставили свои подписи люди, ночевавшие в министерстве в 2018 году", – сказала Бручкене.
По словам заместителя председателя ПРОЛ, учителя, оценив свои возможности, смогут решить, как завершить поход – пешком и или добраться до Вильнюса на транспорте.
"Все может меняться каждый день, люди могут присоединиться или прекратить участие в забастовке. Из Клайпеды двинется действительно много", – отметила Бручкене.