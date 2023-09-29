Бастующие учителя начинают марш до Правительства: за день пройдут 15 км, будут ночевать в школах

По словам руководителя Профсоюза работников образования Литвы Андрюса Навицкаса (ПРОЛ), организующего забастовку, учителя не пойдут по автомагистрали или другим главным дорогам. По его словам, учителям не понадобится сопровождение полиции.

"Шествия, вероятно, будут не очень масштабными. Может быть, присоединятся попутчики, которые захотят поддержать, но в сопровождении полиции необходимости нет, потому что мы будем соблюдать правила дорожного движения и не будем создавать никаких препятствий", – заверил Навицкас.

Сам он планирует добраться до правительства в среду или четверг следующей недели, потому что начнет марш в Зарасай.

Заместитель председателя ПРОЛ Лилия Бручкене, которая начнет шествие в Клайпеде, говорит, что учителя портового города планируют каждый день проходить около 15-20 километров и 11 октября дойти до Каунаса.