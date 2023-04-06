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В среду в поле зрения полиции попал баскетболист Симас Ясайтис. Соседи баскетболиста, который живет в Мажейкяе, вызвали полицию, сообщается, что баскетболист был пьян.
Simas Jasaitis
Simas Jasaitis
© DELFI

Представитель полиции Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене сказала Delfi, что в среду поступило сообщение о том, что в Мажейкяе, в подъезде одного дома шумят люди, разразился конфликт.

"Когда на место происшествия приехала полиция, обнаружила на лестнице в подъезде нетрезвого мужчину, он отказался от проверки на трезвость. Мужчина рассказал, что он находился с девушкой в квартире, которую арендует. Потом между ним и девушкой произошел конфликт, они ъ, возможно, толкали друг друга, после чего он, чтобы успокоиться и избежать серьезного конфликта, вышел в подъезд. Девушка закрылась в квартире. Она не впустила и полицейских, которые хотели узнать, не было ли применено насилие, не пострадала ли она. Мужчина также сказал, что у него к девушке нет никаких претензий", – сказала Смагрюнене.

Delfi напоминает, что в свое время нетрезвого (0,94 промилле) Ясайтиса полиция доставила в КПЗ. Тогда на насилие с его стороны пожаловалась его жена Оксана Пикуль. Сообщалось, что Ясайтис обругал ее и схватил за руку.

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