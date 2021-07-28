"Вчера в Паланге угнан мой велосипед Cube SL Road Race. Он отличается тем, что у него рама размера XL. Если вы случайно увидите его или вам предложат его купить – сообщите мне, пожалуйста.

Если можете, поделитесь этой записью, поскольку на взморье воры работают очень активно, значит, ради общей безопасности надо их найти. Спасибо, берегите себя и свое имущество", – писал 27 июля в фейсбуке баскетболист.