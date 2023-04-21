Баскетболист Гэри Пэйтон сделал подарок Вильнюсу

Гэри Пэйтон заметил, что приехал в страну, которая воспитывает сильных и конкурентоспособных баскетболистов, которые могут играть на равных и в НБА.
Он вспомнил олимпиаду 2000 года в Сиднее, где был одним из лидеров сборной США. Тогда сборные Литвы и США играли в полуфинале, за 43,4 секунды до окончания матча результат был равным, в последние секунды сборная США вырвала победу со счетом 85:83. Тогда сборная США получила золото, а сборная Литвы - бронзу олимпиады.
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