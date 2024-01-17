Бартошявичюс в суде по-прежнему отрицает свою вину

Бартошявичюс с адвокатом Олегом Шибковым прибыл на заседание суда. На этом заседании он дает свои показания.

Перед судом обвиняемый отказался что-либо комментировать журналистам.

"Бартошявичюс давал показания. Я ничего не могу комментировать, поскольку он просто высказал свое мнение в связи с обвинениями, о событиях. Его позиция такова, что вина отрицается, он не признает свою вину по всем эпизодам", – сказал адвокат.

Шибков не указал, какие аргументы намерен использовать в защите Бартошявичюса. Он сказал, что не может подробно комментировать дело, поскольку слушания проходят на закрытых заседаниях.

После обеда в суде продолжится опрос обвиняемого.

Прокурор Донатас Скребишкис сказал, что Бартошявичюс отвечает на вопросы.

"Обвиняемый дает показания, отвечает на задаваемые вопросы, высказывает свою позицию", – сказал прокурор.

Он не вдавался в детали обвинений, но подтвердил, что по имеющимся данным, преступления совершались больше года.