Бартошявичюс в суде отрицает свою вину

Представитель ПОС Йолита Гудялене сказала, что в четверг суд получил просьбу адвоката Бартошявичюса Олега Шибкова разрешить ему и его подзащитному удаленно присутствовать на заседании.

"Коллегия судей не была против и разрешила удаленное присутствие, поэтому обвиняемый и его адвокат удаленно присутствовали на заседании", – сказала Гудялене.

По ее словам, в четверг на заседании суда был озвучен обвинительный акт.

"Обвиняемый Бартошявичюс не признает свою вину. Однако он согласился представить свою позицию и сделает это на следующем заседании суда, 20 декабря", – сказала Гудялене.

По ее словам, суд принял по этому делу два иска, всего были заявки на три иска. Что это за иски, публично не комментируют.

Ранее Бартошявичюс также отрицал свою вину.

Поскольку Бартошявичюса обвиняют в преступлениях против детей, слушания в суде закрытые.