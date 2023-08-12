Бармен известного вильнюсского бара о невидимой стороне своей работы: девушки вешаются на шею, геи пристают еще агрессивнее

Девушки буквально стелются на барных стойках, предлагают себя, а к барменам пристают гомосексуалисты - такова рутина работы бармена.

"Только от тебя зависит, хочешь ли ты быть мачо, который может иметь всех во время работы тут же в туалете, или просто будешь улыбаться и слегка флиртовать, не заходя дальше", – сказал Эдвинас.

– Часто ли вам оказывают знаки внимания?

– Когда у бара работает харизматичный человек, на него всегда обращают внимание. Особенно, если речь идет о ночном клубе или баре. Только от тебя зависит, хочешь ли ты быть мачо, который может иметь всех во время работы тут же в туалете, или просто будешь улыбаться и слегка флиртовать, не заходя дальше. Внимание оказывают не только дамы, но и мужчины. Сразу скажу, я не настроен против гомосексуалистов, но всему есть предел.

– Как они демонстрируют внимание?