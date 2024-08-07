2024.08.07 07:10

Банк Citadele: литовцы меньше покупают в Польше, больше тратят на развлечения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Varšuva
Varšuva
ФОТО: Shutterstock

Жители Литвы охотнее тратят деньги в торговых центрах и на развлечения, а в Польше в первом полугодии они потратили меньше средств, свидетельствуют данные карточных платежей частных клиентов банка Citadele.

Как указано в сообщении, в конце июня расходы по картам клиентов банка Citadele в розничной торговле увеличились на 3,4%.

„Литовцы более смело тратят деньги, в том числе на товары не первой необходимости. Эти данные достаточно коррелируют с результатами опросов, инициированных Европейской комиссией: в июне мнение литовских потребителей о финансах было лучшим с весны 2007 года, а желание экономить снижается“, - делится своими наблюдениями член правления банка Citadele Рута Эжярскене, ответственная за розничный банкинг.

По ее словам, еще одним положительным моментом является то, что рост расходов на развлечения за тот же период достиг 7,4% и стал самым быстрым с начала 2024 года.

Хотя жители все чаще открывают свои кошельки ради развлечений, траты в ресторанах и кафе сокращаются. Годовой рост на 17,7% все еще заметен, но он является самым медленным с конца 2021 года.

Аналогичным образом, доля расходов на гостиницы внутри страны выглядит слабой: в конце июня годовой прирост расходов физических клиентов банка на гостиницы в Литве составил всего 0,8% по сравнению с 6,1% в начале 2024 года.

По данным банка Citadele, в первом полугодии 2024 года объем платежей, осуществленных в Литве, увеличился на 4,8%. В то время как количество платежей, осуществленных в Польше, так и их стоимость снизились примерно на 20%.

Данные о платежах свидетельствуют, что в первой половине 2024 года больше всего денег литовцы потратили в Германии, Польше, Франции, Италии и Испании.

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