Банк Citadele: литовцы меньше покупают в Польше, больше тратят на развлечения

Как указано в сообщении, в конце июня расходы по картам клиентов банка Citadele в розничной торговле увеличились на 3,4%.

„Литовцы более смело тратят деньги, в том числе на товары не первой необходимости. Эти данные достаточно коррелируют с результатами опросов, инициированных Европейской комиссией: в июне мнение литовских потребителей о финансах было лучшим с весны 2007 года, а желание экономить снижается“, - делится своими наблюдениями член правления банка Citadele Рута Эжярскене, ответственная за розничный банкинг.

По ее словам, еще одним положительным моментом является то, что рост расходов на развлечения за тот же период достиг 7,4% и стал самым быстрым с начала 2024 года.