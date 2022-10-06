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Литовская биржа энергоресурсов Baltpool прогнозирует, что после повышения средней цены на централизованное отопление в два раза до 10,29 цента за киловатт-час такая цена может сохраниться в течение всего отопительного сезона.
Baltpool: в октябре цена отопления выросла в два раза, такой может остаться на весь сезон
© DELFI / Karolina Pansevič

"Это только начало отопительного сезона. Мы не знаем, какими будут цены, часть топлива еще не закуплена. Однако определенные прогнозы позволяют делать предположения, что эти цены (цены на отопление в октябре – BNS) приблизительно такие, какими они будут в течение всего отопительного сезона. Они, возможно, еще немного поднимутся (...), но это уже не будет в разы - мы говорим о нескольких процентах", - сообщил журналистам в четверг глава Отдела по торговле биржи Вайдотас Йонутис.

По данным Госслужбы по регулированию энергетики (ГСРЭ), которые опубликовала биржа Baltpool, средняя стоимость централизованного отопления в октябре составила 10,29 центов за киловатт-час (без НДС) - в два раза больше, чем в прошлом году (5,16 цента) и на 24% больше, чем в начале прошлого отопительного сезона (8,26 цента).

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