Baltpool: отопительный сезон должен быть дешевле предыдущего на 15-20%

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock

По прогнозам биржи биотоплива Baltpool, цены на предстоящий отопительный сезон должны быть примерно на 15-20 проц. ниже, чем в прошлом году, или аналогичные ценам сезона 2021-2022 гг.

По словам руководителя биржевых торгов Вайдотаса Йонутиса, в октябре на рынке формируется средняя цена на отопление на уровне 7,5 центов/кВтч. Для сравнения, в прошлом году отопительный сезон завершился по тарифу 8,68 центов/кВтч.

По мнению В. Йонутиса, жители должны почувствовать снижение цен.

"На следующий год, глядя со стороны, могу сказать, что можно ожидать снижения цен на 15-20 проц. Если брать потребительскую корзину, от которой рассчитывается инфляция, то это действительно немалый параметр. (...) Это один из крупнейших товаров потребления, и его стоимость снизится на 20 проц. Это отразится и на показателях инфляции, которые в прошлом году были невероятных размеров. В этом году это будет очень и очень хорошим явлением", –сказал В. Йонутис на презентации отопительного сезона в среду.

"Текущая цена дает основание предполагать, что сезон будет очень похожим на позапрошлогодний, около 7,5 центов/кВтч без учета НДС, однако так как применяется льгота (льгота 0 проц. НДС для центрального отопления), это и будет конечная цена", – заявил представитель Baltpool.

По его словам, это средний уровень цен, треть которого определяет столичный производитель тепла Vilniaus šilumos tinklai. По мнению В. Йонутиса, в крупных городах цена может быть еще ниже.

Более высокие цены могут быть в тех городах, где сфера теплоснабжения не обновлялась уже много лет и тепло остается более дорогим.

По данным Baltpool, в октябре в Вильнюсе тепло будет стоить 8,02 цента/кВтч, в Каунасе – 5,57 цента/кВтч, в Клайпеде – 5,93 цента/кВтч, в Шяуляе – 6 центов/кВтч, а в Паневежисе – 6,96 цента/кВтч.

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