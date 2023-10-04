Baltpool: отопительный сезон должен быть дешевле предыдущего на 15-20%

По словам руководителя биржевых торгов Вайдотаса Йонутиса, в октябре на рынке формируется средняя цена на отопление на уровне 7,5 центов/кВтч. Для сравнения, в прошлом году отопительный сезон завершился по тарифу 8,68 центов/кВтч.
По мнению В. Йонутиса, жители должны почувствовать снижение цен.
"На следующий год, глядя со стороны, могу сказать, что можно ожидать снижения цен на 15-20 проц. Если брать потребительскую корзину, от которой рассчитывается инфляция, то это действительно немалый параметр. (...) Это один из крупнейших товаров потребления, и его стоимость снизится на 20 проц. Это отразится и на показателях инфляции, которые в прошлом году были невероятных размеров. В этом году это будет очень и очень хорошим явлением", –сказал В. Йонутис на презентации отопительного сезона в среду.
"Текущая цена дает основание предполагать, что сезон будет очень похожим на позапрошлогодний, около 7,5 центов/кВтч без учета НДС, однако так как применяется льгота (льгота 0 проц. НДС для центрального отопления), это и будет конечная цена", – заявил представитель Baltpool.
По его словам, это средний уровень цен, треть которого определяет столичный производитель тепла Vilniaus šilumos tinklai. По мнению В. Йонутиса, в крупных городах цена может быть еще ниже.
Более высокие цены могут быть в тех городах, где сфера теплоснабжения не обновлялась уже много лет и тепло остается более дорогим.
По данным Baltpool, в октябре в Вильнюсе тепло будет стоить 8,02 цента/кВтч, в Каунасе – 5,57 цента/кВтч, в Клайпеде – 5,93 цента/кВтч, в Шяуляе – 6 центов/кВтч, а в Паневежисе – 6,96 цента/кВтч.