Baltpool: отопительный сезон должен быть дешевле предыдущего на 15-20%

"На следующий год, глядя со стороны, могу сказать, что можно ожидать снижения цен на 15-20 проц. Если брать потребительскую корзину, от которой рассчитывается инфляция, то это действительно немалый параметр. (...) Это один из крупнейших товаров потребления, и его стоимость снизится на 20 проц. Это отразится и на показателях инфляции, которые в прошлом году были невероятных размеров. В этом году это будет очень и очень хорошим явлением", –сказал В. Йонутис на презентации отопительного сезона в среду.