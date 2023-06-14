Балконы этого дома в Вильнюсе не перестают удивлять прохожих

Журналисты LNK интересовались, что о таком способе решения проблемы думают прохожие. Люди считают, что до несчастья в этом случае - один шаг.

"Это не является современным способом решения проблемы, балкон надо убрать, если его подпирают, значит, его конструкции ненадежны, а такая опора только защищает от падения", – сказала представитель Вильнюсского муниципалитета Стасе Кведарене.

"Такой способ выбрал администратор дома или жилтоварищество, но это лишь временное решение проблемы. <...> По закону, администратор должен сделать так, чтобы балкон не представлял опасности. У нас около 15, таких балконов, но еще большее их количество обтянуто защитными сетями", – сказала Кведарене.

Если используют такую опору, жители навряд ли могут выходить на балкон.

"Управляющий должен информировать жильцов, что балконами нельзя пользоваться, пока они не отремонтированы", – заметила специалист муниципалитета.

В Вильнюсе есть 200 балконов, пользоваться которыми не рекомендуется.

Проект обновления балкона надо согласовать с администратором дома, работы должны быть качественными.

Delfi напоминает, что это не единственный такой многоквартирный дом в столице, где балконы опираются на деревянные брусья. Портал Made in Vilnius сообщал о таких опорах балконов в доме на ул. Антакальнё.

В таких случаях представители администраторов должны как можно скорее решать проблему, поскольку это угроза для жителей и прохожих.