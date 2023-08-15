Автомобильные пробки на дороге в окрестностях Пасвалиса: время ожидания - несколько часов

Впрочем, местных жителей на этой дороге немного, так как люди уже давно ездят по окружным маршрутам, сообщает канал LNK.
Водители возмущены
По словам одного из водителей, ему приходится часто пользоваться этой дорогой. Он не скрывает своего возмущения.
"Мы стоим от часа до четырех с половиной часов. Страдаем мы и наши рабочие часы", - говорит мужчина.
С ним согласен и другой водитель. "Здесь это происходит постоянно, сегодня еще нет пробки, потому что нет машин. Бывает иной раз и пробка почти от латвийской границы", - сказал он.
За несколько часов водители не преодолевают и десяти километров, но мэр Пасвалиса рад, что ремонт начался. "Радует, что начались ремонтные работы, но сразу же возникают проблемы с пробками, которые образуются. Так как здесь три светофора, а дорога однополосная, и если на этой полосе с обеих сторон стоит очередь из грузовых автомобилей, то, все, возникает проблема", - сказал Гинтаутас Гегужинскас.
Местные жители выбирают другие дороги
В пробках стоит мало машин. Местные жители объезжают их по другим дорогам. Те, у кого нет выбора, стоят в пробках в разные стороны, но не в часы пик машины проезжают без проблем.
"Я была в гостях у мамы, сейчас мы едем в Каунас, и я случайно попала, но, знаете, мы очень быстро едем. Мы как-то успели на зеленый сигнал светофора. Мне повезло, потому что я слышала, что другие простаивали по четыре часа", - сказала женщина.
По возможности водители грузовиков также стараются изменить свой маршрут, но, если выбора нет, они сразу начинают готовиться к пробкам. Действительно, объехать этот участок тяжелым автомобилям непросто.
"Мы тоже пытаемся проехать и через Вабальнинки, но я перевожу хлеб, и с грузом там сложно, я не хочу привезти кашу вместо хлеба, а там приходится ехать по обочине", - говорит один из водителей. "Да, мы ездим по задворкам, по объездным дорогам.
Из Пасвалиса мы ездим в Пакруойис", - рассказывает собеседник. Дороги не подходят для грузовиков.
По словам мэра, дороги, доступные для водителей легковых автомобилей, не подходят для грузовиков. "Есть возможность объехать это место, но объезд осуществляется грунтовым дорогам местного значения. Сегодня, у нас тоже будет встреча возле села Тетирвинай, где песок уже виден на дороге, потому что там не хватает средств на содержание дорог, не хватает финансов тем же государственным компаниям, и они тоже в плохом состоянии. Получается, что одна проблема влечет за собой другие проблемы", - сказал Гегужинскас.
Сегодня, например, мы также проведем совещание в Тетервиняй, где песок пробивается, потому что там не хватает средств на содержание дорог, не хватает средств тем же самым государственным компаниям, и обслуживаются они тоже плохо. Получается, что одна проблема влечет за собой другие проблемы.
Время дорого как никогда
Тракторы, перевозящие зерно, также вынуждены стоять в заторе. Водители говорят, что во время уборки урожая время для них очень дорого. "Это сейчас хорошо - дождь идет, можно постоять, а когда надо ехать напрямую от комбайна - все, тогда и не проедешь", - делится один из них. Другой водитель говорит, что фермеров в этом районе никто не понимает. "Это неприятно, но что поделаешь. Здесь никто не понимает фермера, а кто поймет?" - задается он вопросом.
Во всем виноваты дорожные рабочие
По информации LNK, этот участок дороги принадлежит Дирекции автомобильных дорог, но занимается его ремонтом предприятие "Ukmergės keliai". К сожалению, водители возмущены работой дорожников.
"Здесь очень долго ремонтируют, латыши почему-то делают это очень быстро", - говорит один из водителей.
"Здесь очень сильная имитация работы наших дорожников. Наверное, уже год с лишним так", — поделился мыслями другой. Если проект не затянется, то этот участок международной дороги в районе Пасвалиса должен быть закончен до нового года, так что водителям грузовиков придется еще несколько месяцев терпеть пробки.