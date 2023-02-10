По его словам, идея купить и передать оборудованный и приспособленный для фронта автомобиль, возникла осенью прошлого года, когда группа парламентариев посетила Киев и встретилась с президентом Владимиром Зеленским, представителями Верховной Рады и правительства.

"Везде, где мы были, мы слышали множество благодарностей за оказываемую помощь и поддержку, и в то же время очень четкую просьбу – прислать автомобиль скорой помощи. Для меня и коллег было очень важно выполнить просьбу, внести вклад в спасение жизней солдат и гражданских", - сказал член Сейма Т. Томилинас, который занимался заполнением купленного автомобиля необходимым медицинским оборудованием и организовал безопасную его доставку и передачу солдатам.

Приобретение автомобиля "Volvo" и его техническую подготовку инициировал член Сейма Валентинас Букаускас. Автомобиль скорой медицинской помощи приобретен на средства, пожертвованные людьми и компаниями в Благотворительный фонд Валентинаса Букаускаса (глава – Аушра Карвялене). Глава фонда искренне благодарит каждого внесшего вклад. Сотрудники Вильнюсской станции скорой медицинской помощи внесли свой вклад своими знаниями и ценными советами при укомплектовании автомобиля скорой помощи необходимым оборудованием и медикаментами, в подготовке его к фронту.

"Автомобиль успешно передан Полку им. Кастуся Калиновского, в котором сражаются белорусские солдаты, стремящиеся остановить вторжение России, а затем, после войны, освободить Беларусь от захватившего ее диктатора. Недавно мы получили официальное подтверждение и фотографии с места назначения", - сказал Т. Томилинас.

По словам парламентария, очень важно, чтобы каждый делал все возможное, чтобы помочь Украине. "Эта война идет на земле Украины, но борьба идет и за нашу свободу, безопасность и независимость. Я искренне рад, что мне удалось сдержать свое обещание и отправить укомплектованный автомобиль скорой медицинской помощи. Я верю, что в руках отличных украинских солдат и врачей он спасет не одну жизнь", - сказал член Сейма.

Вместе с автомобилем членам Полка им. К. Калиновского доставлено написанное парламентариями письмо, в котором они благодарят за борьбу за всех нас, за усилия по сохранению свободы и защите общеевропейских ценностей.