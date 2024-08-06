Август радует приятной погодой: как долго это будет длиться?

На большей части территории Литвы, в основном на северо-востоке, пройдут небольшие дожди. Местами осадки могут быть сильными. Кое-где прогнозируют грозы. Ветер будет 5–10 м/с. Во время грозы местами ветер усилится до 14 м/с. Днем будет 21-26 градусов.

В среду в первую половину ночи пройдет небольшой дождь. Позже облака рассеются, местами появится туман. Ночью будет 10–15, на Куршской косе до 16–18 градусов тепла.