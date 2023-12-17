"Авдеевку они не возьмут": глава Авдеевской администрации Виталий Барабаш

На протяжении двух месяцев российские оккупанты устраивают "мясные штурмы" небольшого городка в Донецкой области в надежде объявить хоть о какой-то победе до конца года. Следствием этого стал рост среднесуточных потерь россиян до 931 человека. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш утверждает, что Авдеевку не смогут взять ни через неделю, ни к Новому году: "У них это не выйдет, они уже неоднократно ставили разные дедлайны по взятию Авдеевки, я не знаю, сколько раз они уже эти даты передвигали, 50 раз, может и больше, но уверенность однозначная – Авдеевку они не возьмут".