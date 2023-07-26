26 июля 2023 г. 09:33

Авария на очистных сооружениях в Лиепае: литовские пляжи безопасны

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuviai plūsta į pajūrį / Mindaugo Milinio nuotr.
Lietuviai plūsta į pajūrį / Mindaugo Milinio nuotr.
Агентство охраны окружающей среды (АООС) сообщает, что загрязнение сточными водами в Лиепае локализовано, и опасности для литовских пляжей нет.

Минувшей ночью, 25 июля, удалось остановить поступление сточных вод в море с лиепайских очистных сооружений, и работа очистной станции была восстановлена, сообщает АООС.

Проведено моделирование возможного распространения загрязнения с учетом количества загрязнения, направления ветра и течений, последние данные моделирования показывают, что распространившееся загрязнение более низкой концентрации движется в северном направлении вдоль побережья Латвии и может достичь побережья Зиемупе в течение суток, отмечается в пресс-релизе агентства.

По данным АООС, на данный момент не установлено серьезного ущерба здоровью людей или рыбным ресурсам, а призыв не купаться в приморских зонах Латвии, в городе Лиепая и к северу от Лиепаи, остается в силе в течение следующих нескольких дней.

В воскресенье после обрушения стенки резервуара предварительной очистки сточных вод на городских очистных сооружениях в прибрежном городе Лиепая с населением 70 тыс. человек в море попало не менее 1250 тонн отходов.

Латвийская санитарная инспекция распорядилась закрыть все пляжи от границы с Литвой на юге до города Павилоста в 40 км к северу от Лиепаи и запретила купаться в Балтийском море.

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