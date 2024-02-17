Аушра Малдейкене сменила фамилию

 
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Aušra Maldeikienė
Aušra Maldeikienė
ФОТО: Asm. albumas
На сайте европарламентария из Литвы Аушры Малдейкене политик представлена под другой фамилией – Сейбутите.

По сведениям Delfi, фамилия была изменена на днях.

Aušra Seibutytė

Delfi напоминает, что в декабре 2017 года депутат Малдейкене развелась со своим супругом экономистом Эугениюсом Малдейкисом.

"Сейчас моя фамилия Сейбутите. Это моя девичья фамилия. Я уважаю бывшего мужа и детей, но я ухожу из публичной жизни и хочу, чтобы у меня было больше личного пространства. Книги по-прежнему буду печатать под фамилией Малдейкене", – сказала Delfi политик.

Она сказала, что поменяла фамилию, чтобы отдать дань уважения своему роду, боровшемуся с режимом отцу.

В интервью lrytas.lt Малдейкене сказала, что не будет баллотироваться на второй срок в Европарламент и вообще уходит из политики.

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