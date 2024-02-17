Аушра Малдейкене сменила фамилию

По сведениям Delfi, фамилия была изменена на днях.

Delfi напоминает, что в декабре 2017 года депутат Малдейкене развелась со своим супругом экономистом Эугениюсом Малдейкисом.

"Сейчас моя фамилия Сейбутите. Это моя девичья фамилия. Я уважаю бывшего мужа и детей, но я ухожу из публичной жизни и хочу, чтобы у меня было больше личного пространства. Книги по-прежнему буду печатать под фамилией Малдейкене", – сказала Delfi политик.

Она сказала, что поменяла фамилию, чтобы отдать дань уважения своему роду, боровшемуся с режимом отцу.