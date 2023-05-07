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Ауримас Валуявичюс преодолел Атлантический океан за 121 день После финиша он неделю провел в Майами, а сегодня он уже в Вильнюсе. Здесь его встретили поклонники, следившие за его путешествием.

Среди встречавших Ауримаса были и журналисты Delfi, которые следили за его путешествием с первого дня.

В Вильнюсском аэропорту Ауримаса ждала целая толпа поклонников. Люди скандировали "Ауримас, Ауримас", а когда он вошел в зал - аплодировали ему.

На Ауримаса надели венок из дубовых листьев и скандировали "Спасибо, спасибо".

Путешественник Ауримас Валуявичюс за 121 день в одиночку преодолел Атлантический океан на одноместной весельной лодке и сошел на берег в Майами.

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