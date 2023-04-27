Ауримас Валуявичюс в первом видео после финиша: ходят слухи, что я в больнице, но это не так

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Ауримас Валуявичюс во вторник поздно вечером после окончания 121-дневного одиночного путешествия по Атлантическому океану поделился первым видео. Он сказал, что особой усталости не чувствует, что полон сил.
Aurimas Valujavičius (Asmeninio archyvo, Vytauto Dranginio nuotr.)
Aurimas Valujavičius (Asmeninio archyvo, Vytauto Dranginio nuotr.)

Недавно он рассказал в Instagram, чем он занят после финиша: "Привет всем. Я по-прежнему в Lituanicа. Получаю много ваших сообщений – спасибо за поддержку. Меня многие просят дать интервью – и иностранцы, и литовцы. В ближайшие сутки, наверное, понемногу начну отвечать на вопросы. Сейчас я даже боюсь открывать социальные сети, пока для меня главное - почистить лодку, все подготовить, потому что на следующей неделе загрузим все в контейнер и отправим в Клайпеду.

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Такая работа ждет в ближайшие дни. Пока еще немного отдыхаю, надо посетить литовские общины, поэтому буду общаться, хорошо проведу время. Немного поразвлекаюсь, попутешествую. Есть планы в Майами, но время бежит, работа есть.

Конечно, уже не надо грести каждый день. Ходят слухи, будто я в больнице, но это не так. Вы видели меня в трансляции – может меня немного качало, может, это еще чувствуется, но голова не кружится, тошноты нет, все хорошо. Ночью лег в 4 ч., в 10 сам проснулся, без будильника. Нет никакой разницы между сном в постели и в лодке. Привет из Майами".

Позже он говорил по-английски, рассказал о своем самочувствии, о том, чем занят и прибавил, что ощущения таких, будто вчера начал грести, а сегодня все - финиш.

"Я рад, что успешно преодолел Атлантический океан, – сказал Валуявичюс. – Путешествие было большим. Один раз едва не перевернулся, видел больших и маленьких акул, черепах, рыб. Были тяжелые моменты, были интересные моменты. Сейчас с командой начнем работать над фильмом о путешествии. В следующем году, после Нового года, планируем его выпустить. Увидите, что получится".

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