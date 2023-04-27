Ауримас Валуявичюс в первом видео после финиша: ходят слухи, что я в больнице, но это не так

Недавно он рассказал в Instagram, чем он занят после финиша: "Привет всем. Я по-прежнему в Lituanicа. Получаю много ваших сообщений – спасибо за поддержку. Меня многие просят дать интервью – и иностранцы, и литовцы. В ближайшие сутки, наверное, понемногу начну отвечать на вопросы. Сейчас я даже боюсь открывать социальные сети, пока для меня главное - почистить лодку, все подготовить, потому что на следующей неделе загрузим все в контейнер и отправим в Клайпеду.

Такая работа ждет в ближайшие дни. Пока еще немного отдыхаю, надо посетить литовские общины, поэтому буду общаться, хорошо проведу время. Немного поразвлекаюсь, попутешествую. Есть планы в Майами, но время бежит, работа есть.

Конечно, уже не надо грести каждый день. Ходят слухи, будто я в больнице, но это не так. Вы видели меня в трансляции – может меня немного качало, может, это еще чувствуется, но голова не кружится, тошноты нет, все хорошо. Ночью лег в 4 ч., в 10 сам проснулся, без будильника. Нет никакой разницы между сном в постели и в лодке. Привет из Майами".

Позже он говорил по-английски, рассказал о своем самочувствии, о том, чем занят и прибавил, что ощущения таких, будто вчера начал грести, а сегодня все - финиш.

"Я рад, что успешно преодолел Атлантический океан, – сказал Валуявичюс. – Путешествие было большим. Один раз едва не перевернулся, видел больших и маленьких акул, черепах, рыб. Были тяжелые моменты, были интересные моменты. Сейчас с командой начнем работать над фильмом о путешествии. В следующем году, после Нового года, планируем его выпустить. Увидите, что получится".