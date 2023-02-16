aA
Литовец Ауримас Валуявичюс добрался до середины Атлантического океана на одноместной весельной лодке.
Aurimas Valujavičius
Aurimas Valujavičius
© Facebook

"Живите свободно, мечтайте свободно и никогда не сомневайтесь в себе. С 16 февраля всех прямо с середины Атлантического океана", – писал он.

Напомним, что его цель — пересечь Атлантический океан с континента на континент на одноместной весельной лодке за 110 дней и таким образом отметить 90-летие полета С.Дарюса и С.Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд.

Сделав это, путешественник станет частью истории - первым литовцем и третьим человеком в мире, преодолевшим такой маршрут.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Литовец Валуявичюс приближается к середине Атлантического океана: волны поднимаются на высоту 3 м

Литовец Ауримас Валуявичюс пересекает Атлантический...

Литовский путешественник преодолел треть пути: соскучился по холоднику, но не по людям

Уже больше месяца путешественник Ауримас Валуявичюс...

Путешественник из Литвы в одиночку за месяц преодолел больше 1000 морских миль

Путешественник Ауримас Валуявичюс поделился радостной...

TOP новостей

Ландсбергис: человечество сатанеет, платит деньги людоедам, чтобы продолжалась война

Председатель Верховного...

Литва празднует День восстановления государства

В четверг Литва празднует День восстановления...

Поздравления президента Литвы по случаю Дня восстановления государства

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что минувший...

Ушел из жизни литовский диссидент Антанас Терляцкас

16 февраля ночью ушел из жизни литовский диссидент...

16 февраля в Вильнюсе заговорила скульптура Йонаса Басанавичюса

Литва отмечает 105-ую годовщину независимости...