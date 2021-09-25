"Знаете, большая часть мальчиков, которые освоили велосипед, потом мопед или мотороллер, все равно мечтают ездить на мотоцикле. Видимо, это желание у нас есть с детства", – сказал он в передаче KK2.

Аурелиюс получил права на вождение мотоцикла и сейчас ездит на Suzuki.

"Я его таким купил, спокойно покупал, знал, что не соврут. На нем ездил стрелок", – сказал собеседник.

Верига рассказал журналистам ЛНК, сколько заплатил за мотоцикл. "Я заплатил за него 2500 евро. Новые мотоциклы по 10 000 евро стоят. Люди, наверное, думаю, что депутаты получают какие-то космические деньги", – сказал он.

На мотоцикле Верига ездит один, слушает музыку, любуется природой.

"Жена странно отнеслась. Пока со мной не ездила, говорит, когда я наберусь опыта больше, может, тогда и подумает. Она с осторожностью относится к моим хобби, но, конечно, со временем привыкает", – рассказал политик.

На большой скорости депутат пока не ездит.

"На магистрали ехал на 140 км/ч, но я еще неопытный мотоциклист, поэтому не злоупотребляю скоростью. И вообще я не люблю превышать скорость, где-то гонять", – сказал он.