Атмосферный фронт поделил Литву на две части: в одной жара, а в другой прохлада

В центральных и восточных районах страны местами осадки будут сильными. После обеда местами возможны грозы, усилится ветер.

Температура в разных частях страны будет разной. На большей части территории страны будет 24–29 градусов, а у моря 21–23 градуса тепла.

В четверг ночью во многих районах будут идти кратковременные дожди. В западной части Литвы местами осадки будут сильными. Кое-где ожидаются грозы. Ночью будет 14–19 градусов тепла.

В четверг днем дожди пройдут на большей части районов Литвы. В большинстве районов осадки будут кратковременными, местами сильные. Кое-где возможны грозы.