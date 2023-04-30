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В ночь на воскресенье над страной прошел атмосферный фронт. Сегодня к полудню он покинет Литву и уйдет вглубь континента. Кратковременные дожди в первой половине дня пока можно ожидать только в некоторых районах Аукштайтии. Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер.
Атмосферный фронт достиг Литвы: у синоптиков есть новости по поводу оставшихся выходных
© ELTA / Jonas Balčiūnas

Максимальная температура поднимется до 10-14, местами до 15 градусов, а у моря будет прохладно - около 9 градусов.

В понедельник погода будет контролироваться полем повышенного атмосферного давления.

Облака будут низкие, поэтому дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер постепенно сменит направление, но от заморозков ночью это не спасет.

Ночью во многих местах ожидаются заморозки до 0-5 градусов, на поверхности почвы местами до 7 градусов мороза, и только местами температура воздуха будет всего 1-5 градусов. Днем воздух прогреется хотя бы до 11-16 градусов, а на взморье останется всего 8-10 градусов.

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