Атлантического океана Ауримасу оказалось мало – в планах еще одно путешествие

8 декабря он сообщил, что в марте 2024 года отправится в путешествие по Новой Зеландии на велосипеде.
"Эта идея появилась в 2019 году, когда я ездил на велосипеде по Скандинавии, но началась пандемия, Новая Зеландия закрылась. План сдвинулся во времени, я путешествовал по Дунаю, был в Чили, я уже до Атлантического океана говорил, что в планах - Новая Зеландия.
Идея отправиться в велопутешествие появилась из желания поближе познакомиться с этим уникальным местом, с нетипичной природой, в Европе такого нет – там есть и пустыми и ледники. Я хотел, чтобы это была длинная поездка, не 1-2 месяца, а больше. В планах 5–6 месяцев исследовать Новую Зеландию на велосипеде, но будут и походы, и плавание", – сказал Delfi Валуявичюс.
Ауримас планирует обследовать оба острова по периметру – его ждет путь в 10 000 км.
Поездка назначена на начало марта, но Валуявичюс сказал, что уже сейчас готов почти ко всему.
"Я уже сложил вещи, – сказал он. – Во второй половине января я на месяц лечу в Америку, чтобы показать живущим там литовцам мой документальный фильм, вернусь в конце февраля, а в начале марта отправляюсь в Новую Зеландию. После Америки времени на подготовку у меня не будет, поэтому надо все сделать до середины января – и вещи сложить, и маршрут разработать. Сейчас я готов на 90–95%, осталось купить билеты".
"Маршрут не будет легким. Самый большой вызов - подъем с экскурсоводами на гору Кука, это самая большая года в Новой Зеландии. Будут вулканы, ледники, фьорды. Я разработал такой маршрут, чтобы мне было интересно, чтобы я мог оставить велосипед где-то в кемпинге и идти в поход, а потом продолжить поездку".
"О поездке я никому не говорил – даже лучшие друзья о ней не знали, только семья. Старт будет в начале марта, но точную дату пока не скажу, я не хочу ни проводов, ни встреч", – сказал он.
Ауримас во время поездки будет делать видео, которыми будет делить со зрителями Delfi TV каждый день.