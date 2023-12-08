Атлантического океана Ауримасу оказалось мало – в планах еще одно путешествие

8 декабря он сообщил, что в марте 2024 года отправится в путешествие по Новой Зеландии на велосипеде.

"Эта идея появилась в 2019 году, когда я ездил на велосипеде по Скандинавии, но началась пандемия, Новая Зеландия закрылась. План сдвинулся во времени, я путешествовал по Дунаю, был в Чили, я уже до Атлантического океана говорил, что в планах - Новая Зеландия.

Идея отправиться в велопутешествие появилась из желания поближе познакомиться с этим уникальным местом, с нетипичной природой, в Европе такого нет – там есть и пустыми и ледники. Я хотел, чтобы это была длинная поездка, не 1-2 месяца, а больше. В планах 5–6 месяцев исследовать Новую Зеландию на велосипеде, но будут и походы, и плавание", – сказал Delfi Валуявичюс.

Ауримас планирует обследовать оба острова по периметру – его ждет путь в 10 000 км.

Поездка назначена на начало марта, но Валуявичюс сказал, что уже сейчас готов почти ко всему.