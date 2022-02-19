Осадки ожидаются по всей стране, в основном дождь и мокрый снег.

Будет дуть сильный юго-западный и западный ветер, его порывы во многих местах достигнут 17-22 м/с, в Западной Литве - 23-27 м/с, а буря продолжится на взморье и в первой половине дня ветер усилится до 28-30 м/с. Температура воздуха поднимется до 2-6 градусов тепла.

По мере того, как циклон отступит в ночь на воскресенье, по-прежнему ожидаются кратковременные небольшие осадки, в основном снег. В некоторых местах на востоке страны на дорогах возможен гололед. Ветер сохранится юго-западный, западный, слабый, до 8-13 м/с, но его порывы еще местами будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 тепла.

В воскресенье также временами ожидается снег, местами пройдут дожди. Утром порывы юго-западного, западного ветра усилится до 15-20 м/с, после чего он стихнет. Максимальная температура составит 0-5 градусов тепла.