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AstraZeneca в ближайшие недели заметно сократит поставки вакцины Литве, информировала Государственная служба контроля за лекарствами (ГСКЛ).
AstraZeneca в ближайшие недели заметно сократит поставки вакцины
© AFP / Scanpix

"По сравнению с тем, о чем было договорено в конце февраля, это очень заметное сокращение", - сказал BNS начальник ГСКЛ Гитис Андрулёнис.

По его словам, производитель этой английско-шведской вакцины сокращает поставки Литве и другим странам Евросоюза (ЕС) из-за "проблем в международной цепи поставок".

Г. Андрулёнис сказал, что из-за обязательств конфиденциальности не может назвать, на сколько конкретно будут сокращены поставки вакцины Литве.

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"Мы попросили, чтобы сама компания сообщила об этом", - сказал он.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения информировало BNS, что с марта примерно на четверть на четыре месяца сокращены поставки вакцины AstraZeneca.

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