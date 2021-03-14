AstraZeneca в ближайшие недели заметно сократит поставки вакцины

"По сравнению с тем, о чем было договорено в конце февраля, это очень заметное сокращение", - сказал BNS начальник ГСКЛ Гитис Андрулёнис.
По его словам, производитель этой английско-шведской вакцины сокращает поставки Литве и другим странам Евросоюза (ЕС) из-за "проблем в международной цепи поставок".
Г. Андрулёнис сказал, что из-за обязательств конфиденциальности не может назвать, на сколько конкретно будут сокращены поставки вакцины Литве.
"Мы попросили, чтобы сама компания сообщила об этом", - сказал он.
На прошлой неделе Министерство здравоохранения информировало BNS, что с марта примерно на четверть на четыре месяца сокращены поставки вакцины AstraZeneca.
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