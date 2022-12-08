"По указанию муниципалитета (...) я ее уволила, сейчас мы объявили конкурс, он будет длиться до 30 декабря", – сказала директор гимназии Ирина Игнатавичене.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обязал директора уволить Астраускайте после того, как выяснилось, что она была трудоустроена незаконно - не объявлялся конкурс на место учителя. Игнатавичене не исключила, что Астраускене может принять участие в конкурсе.

"А почему у нее нет такого права? Может заинтересуется", – сказала она. Директор указала, что предложила учителю принять участие в конкурсе.

"Да, я не вижу проблемы, ведь человек может работать. Мне сейчас очень нужен учитель для 11 и 12-классников, другого выхода нет", – сказал Игнатавичене.

Директор школы Ирина Игнатавичене ранее говорила LRT, что она взяла Астраускайте на работу, поскольку у нее не было выбора – не хватало учителя, некому было вести уроки, а в договор с Астраускайте включили условия - на работе не распространять свои политические взгляды и во время воспитательно-образовательного процесса не участвовать в политических действиях.

Решение директора критиковала и министр образования Литвы Юргита Шюгждинене.

Астраускайте известна как человек, активно протестующий против власти. Она является одной из подозреваемых в деле об августовских беспорядках у парламента. Ее обвиняют в организации беспорядков, провокациях.