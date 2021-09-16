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Педагогу Астре Астраускайте Вильнюсский муниципалитет разрешил провести в столице Литвы еще один митинг против ограничений для людей без "паспорта возможностей".
Астраускайте разрешили провести еще один митинг в Вильнюсе
© DELFI / Andrius Ufartas

Приглашение на митинг 18 сентября на Ратушной площади распространяют в социальных сетях, сообщают "Новости" телеканала LNK.

Астраускайте просила разрешение на митинг с участием до 700 человек.

"По закону мы должны выдавать разрешения на акции протеста при условии, что их участники будут выполнять все требования", – сказала директор администрации Вильнюсского муниципалитета Лина Коризнене.

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По ее словам, организатора митинга попросили сократить время проведения митинга, он завершится не в 20, а в 17 ч.

Коризнене заметила, что решение муниципалитета было согласовано с полицией.

Напомним, что организованный Астраускайте митинг 10 августа у здания парламента завершился беспорядками. Сейчас по этому делу ведется расследование.

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