Астраускайте предъявлены обвинения в деле о беспорядках у парламента

Эту информацию в понедельник подтвердил прокурор Ромуальдас Бетингис.
"Подозрение в организации беспорядков и в подстрекательстве", – сказал он, отвечая на вопрос, в чем обвиняют Астраускайте.
За это по закону грозит арест или лишение свободы на срок до 5 лет.
В минувшую пятницу Астраускайте вызвали на допрос в полицию, но она воспользовалась правом не давать показания.
Ей назначена письменная подписка о невыезде, ей запретили общаться с некоторыми людьми, запретили участвовать в собраниях и митингах у парламента, правительства, президентского дворца.
Астраускайте 21 февраля заявила, что не согласна с предъявленными обвинениями.
"Ничего не комментирую, я беспорядки не организовывала, в них не участвовала, после митинга поехала домой", – сказала она.
Недавно в доме Астраускайте был приведен обыск, ее хотели допросить как особого свидетеля, но и тогда она отказалась от дачи показаний.
На данный момент в деле о беспорядках у парламента 102 подозреваемых, 27 пострадавших (двое - депутаты).
В общей сложности во время беспорядков был нанесен ущерб на сумму больше 90 000 евро.
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