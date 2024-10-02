Астра Астраускайте находится под арестом

Полиция указала, что Астраускайте находится в изоляторе с 1 октября, она сама явилась в полицию.

Вильнюсский участковый суд в июне назначил Астраускайте 5 суток ареста за неуважение к суду. Это решение суда несколько раз было обжаловано, однако в августе Вильнюсский окружной суд принял окончательное постановление, арест не был отменен.

Суд обратил внимание на то, что обвиняемую предупредили о последствиях неуважительного отношения к суду, но она не остановилась, за что ее выдворили из зала заседаний.