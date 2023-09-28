Ассоциация семей протестует у Сейма и призывает остановить уроки

Собравшиеся на площади Независимости протестующие держали в руках плакаты со словами: "Министр, сколько существует гендеров? Опять эти геометрические прогрессии...", "Животным управляют инстинкты, человеком – воля", "НЕТ экспериментам над детьми", "Воспитывать, а не сексуализировать", "Детство детям, виселица педофилам", а также – "Депутат Сейма, не будь пособником оккупационной гендерной идеологии".
"Новая программа вызывает действительно много вопросов – мы не знаем ее содержания, чему будут учить наших детей, кроме того, и ее психологическая основа вызывает вопросы о том, не придется ли учителю стать психотерапевтом в классе. Есть много опасений и вопросов. Поэтому мы просим вас остановить реализацию этой программы", – сказала глава ассоциации Виолетта Василяускене.
Она отметила, что, по оценке ассоциации, программа жизненных навыков является одной из попыток внедрить образовательные установки и привить мировоззрение, противоположное и чуждое семьям.
"Содержание программы распространяет гендер-идеологию – гендерную идентичность, утверждающую, что пол можно выбирать. (…) Семиклассникам рассказывают и о контрацепции, о том, что половое влечение связано только с удовольствием и избеганием инфекций, передающихся половым путем. Эти положения полностью противоречат программе здоровья, полового и семейного воспитания, которая была вытеснена из образовательного контента", – сказала В. Василяускене, отметив, что программа также противоречит Конституции.
"Содержание программы противоречит Конституционному праву воспитывать детей в соответствии с морально-этическими убеждениями. И противоречит предусмотренной законом об образовании возможности участвовать в выборе формы программы обучения ребенка", – заявил глава ассоциации.
На акции протеста также присутствовали члены Сейма – "крестьяне" Аурелиюс Верига, Инга Норкене, Валюс Ажуолас, Робертас Шаркницкас, Дайнюс Кепянис, Риманте Шалашевичюте, Лигита Гирскене, Стасис Туменас, Гедрюс Сюрплис, Альгимантас Думбрава. Также Пятрас Гражулис, представитель смешанной группы Сейма Айдас Гедвилас, член фракции демократов "Во имя Литвы" Линас Кукурайтис.
Протестующих поздравил и один из лидеров "Национального объединения" Витаутас Синица.