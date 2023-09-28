Ассоциация семей протестует у Сейма и призывает остановить уроки

Собравшиеся на площади Независимости протестующие держали в руках плакаты со словами: "Министр, сколько существует гендеров? Опять эти геометрические прогрессии...", "Животным управляют инстинкты, человеком – воля", "НЕТ экспериментам над детьми", "Воспитывать, а не сексуализировать", "Детство детям, виселица педофилам", а также – "Депутат Сейма, не будь пособником оккупационной гендерной идеологии".

"Новая программа вызывает действительно много вопросов – мы не знаем ее содержания, чему будут учить наших детей, кроме того, и ее психологическая основа вызывает вопросы о том, не придется ли учителю стать психотерапевтом в классе. Есть много опасений и вопросов. Поэтому мы просим вас остановить реализацию этой программы", – сказала глава ассоциации Виолетта Василяускене.

Она отметила, что, по оценке ассоциации, программа жизненных навыков является одной из попыток внедрить образовательные установки и привить мировоззрение, противоположное и чуждое семьям.