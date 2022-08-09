Ассоциация Палецкиса получила статус получателя помощи

Такой статус ассоциация получила в Центре реестра по рекомендации Государственной налоговой инспекции.

Представитель ЦР Дайва Бумблите сказала, что по действующим законам они не могли не предоставить ассоциации такой статус.

"На момент подачи заявки формально как цели действия ассоциации, так и деятельность ее глав отвечала критериям закона о благотворительной деятельности, что дало возможность наделить ассоциацию таким статусом. Сейчас прокуратура проводит расследование и выясняет обстоятельства основания ассоциации. Если выяснится, что при ее учреждении были нарушены законы, то мы рассмотрим вопрос дальнейшей деятельности организации", – сказала она.

Статус получателя помощи дает юридическому лицу возможность легально собирать благотворительную помощь, включая денежные средства. Финансировать такие организации могут и граждане и компании других стран. Получатели помощи могут получать и государственную поддержку – часть подоходного налога.

По данным Delfi, заявку на получение такого статуса в ЦР подала глава ассоциации Эрика Швенченене. ГНИ подтвердила, что ассоциация может получить такой статус. На этом основании ассоциации и дали этот статус.

Представитель Генпрокуратуры Рита Стундене информировала, что 15 июля 2022 года прокуратура начала расследование обстоятельств учреждения ассоциации "Международный форум добрососедства". Оно было начато после публикаций на Delfi о том, что находящийся за решеткой Альгирдас Палецкис каким-то образом сумел подписать документы об учреждении этой ассоциации.

Глава ассоциации Швенченене в социальной сети сообщила, что за Палецкиса документы подписал уполномоченный им Эдикас Ягелавичюс из Электренай. Сам Ягелавичюс не является учредителем форума.

"Мы еще до учреждения ассоциации понимали, что Палецкиса могут арестовать и посадить в тюрьму, поэтому договорились, что от его имени документы подпишет человек, которому Палецкис доверяет - Ягелавичюс. У нас есть несколько протоколов, в которых это решение зарегистрировано. Наша вина в том, что мы не заплатили нотариусу (за доверенность)", – писала Швенченене.

Генпрокуратура и Каунасская окружная прокуратура 5 августа начали расследования, в которых фигурируют участники ассоциации "Международный форум добрососедства".

Представитель Каунасской окружной прокуратуры Таутвиле Меркявичюте сказала, что расследование проводится по 118 ст. УК ЛР – оказание помощи другой стране в действиях против Литвы, и 304 ст. – предоставление ложной информации для получения документа.

По данным Delfi, 25 июня 2022 года заявку на регистрацию ассоциации в ЦР подал один из ее учредителей - Казимерас Юрайтис. По закону, подавать такие документы может только глава юридического лица или уполномоченное им лицо. Глава ассоциации - Швенченене. Юрайтис при подаче докумнетов не предъявил действующую доверенность.

Бывший глава Конституционного суда Литвы, юрист Дайнюс Жалимас был удивлен формальным подходом госучреждений.

"Эта история показывает, что при регистрации ассоциации, проверка бывает чисто технической и формальной, никто не углубляется в то, кто является учредителем и какая цель создания таких организаций. Меня удивляет, что после того, как стало ясно, что документы подало другое лицо, что документы подписаны другим лицом, никто не начинает расследование по факту подделки документов", – сказал Жалимас, который удивлен и тем, что никто не расследует антиконституционную деятельность этой организации.

По словам Жалимаса, это показывает, что некоторые литовские ведомства плохо подготовлены к реакции на вызовы гибридной войны.