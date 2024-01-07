Арунас Бубнис: "Кремль старается переписать историю, чтобы присвоить себе победу во Второй мировой войне"

- Как я уже вспоминал, Кремль старается доказать, что победа над Третьим Рейхом – исключительно заслуга СССР, правопреемницей которого является Российская Федерация. Вклад других стран, других народов в победу над Германией, Москва как может дискредитирует, пытается выставить ничтожным. Если объективно взглянуть на прошлое, то окажется, что никаких особых достижений, которые могли бы стать поводом для гордости ни у СССР, ни у нынешней России – нет. Есть только агрессия. Даже победа во Второй мировой войне, и та была общей, вместе с западными союзниками. Чем может гордиться Россия? Только ею же созданным мифом, страны в одиночку победившей в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, военную машину гитлеровского Рейха. Кремль, использует этот миф, как только можно, хотя бы при помощи таких акций, как "Бессмертный полк" для послушания режиму Путина среди народов Российской Федерации.