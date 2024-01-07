Арунас Бубнис: "Кремль старается переписать историю, чтобы присвоить себе победу во Второй мировой войне"

- Как с позиции историка, который занимается периодом Второй мировой войны, оккупации и сопротивления литовских партизан советской власти, вы оцениваете происходящее в Украине в настоящее время?
- Путин объявил, что считает распад Советского Союза, самой большой геополитической катастрофой ХХ века. Вполне вероятно, что цель Путина – восстановление СССР, президенту России хочется "отмотать" назад все время, что прошло от момента падения советского государства. В результате, Россия Владимира Путина продолжает политику экспансии времен российских царей – это тот же самый империализм, с которым мы уже не раз сталкивались. Поэтому Кремль создает концепции, планы, при помощи которых пытается оправдать свои действия. Одной из таких концепций является идея "русского мира", которая гласит, что не важно где и в каких странах проживают русские, все они все равно являются частью русской культуры, русской цивилизации и принадлежат России. То есть перед нами ничто иное, как попытка инициировать появление и деятельность пятых колонн буквально везде, где пожелает Кремль. Что же касается Украины, то Кремль отрицает права этой страны на государственность, независимость отрицает даже право Украинцев на существование.
- Кремль прилагает массу усилий для того, чтобы дискредитировать литовских, польских и украинских партизан и движение сопротивления. Какие цели, по Вашему мнению, преследует Москва?
Важным элементом путинской идеологии является почитание Сталина, соответственно враждебность к партизанским антигитлеровским, а затем и антисоветским освободительным движениям, которые сформировались и действовали на территориях ранее захваченных Советским Союзом стран. Москва вкладывает титанические усилия в то, чтобы убедить и жителей Российской Федерации, и весь остальной мир в том, что победа над фашизмом исключительно заслуга только Советской армии. Однако не вспоминают, что сразу за победой над германским Рейхом последовала советская оккупация. Все, кто хоть каким-то образом сопротивлялся советской оккупации, а это были литовские, польские, украинские партизаны, нынешними кремлевскими идеологами в попрание исторических фактов клеймятся нацистами, фашистами. Кремль таким образом в том числе пытается присвоить историческую память, изменить историю.
- Нападение Российской Федерации на Украину в 2022 году и нападение СССР на Польшу в 1939 году, а затем "принуждение" к миру – Литвы, Латвии, Эстонии и аннексия этих стран – можно ли сравнивать эти исторические события?
- Между тем, что произошло тогда, когда Гитлер попытался завоевать Европу и тем, что происходит сейчас, когда Путин напал на Украину есть одно существенное отличие. Тогда аншлюс Австрии, нападение Германии и СССР на Польшу, аннексия Москвой Литвы, Латвии и Эстонии не вызвали практически никакого отклика со стороны международного сообщества, нападение России на Украину в наши дни – напротив. Агрессия Кремля встретила решительный протест, осуждение и противодействие со стороны большинства государств. Тогда агрессорами были две страны: СССР и Германия, сегодня агрессором является только путинская Россия.
- Одним из столпов, на которых держался СССР времен Сталина и Второй мировой войны, была коммунистическая идеология. Какой идеологии, по Вашему мнению, придерживается нынешнее руководство Кремля? Как далеко их может завести следование этой идеологии?
- Путинизм напоминает мне Франкенштейна, наспех созданное из того, что было уродливое чудовище из разных доктрин, идеологий и специально для нужд Кремля переписанной истории. В нем рядом соседствуют великодержавие, элементы панславизма, коммунистической идеологии, русского мира и фейков в стиле того, что Украина никогда не существовала как государство.
- Сталин и его окружение не гнушались перед массовым геноцидом и депортацией населения как СССР, так и захваченных ими стран, может ли история повториться, и мы снова услышим про ГУЛАГ, Катынь, операцию "Прибой"?
- Мне кажется, что репрессий таких масштабов, как во времена Сталина, когда депортировались целые десятки и сотни тысяч людей, целые народы, например, крымские татары, народы Северного Кавказа, у Путина повторить не получится. Сомнительно, что режим Путина пойдет и на восстановление системы лагерей ГУЛАГа. Тем не менее, на примере того, что творится на оккупированных российскими войсками украинских территориях, мы видим признаки геноцида и этнических чисток. Что я имею в виду? Массовые убийства в Буче, Ирпене, насильственные депортации тысяч украинских детей в глубь России, тотальное уничтожение Мариуполя и его населения, разрушение других украинских городов.
- В российских школах появился новый учебник авторства Владимира Мединского, помощника Путина, в котором полно штампов российской пропаганды, историческая достоверность более чем сомнительная. Какие последствие могут быть для школьников, если они будут опираться исключительно на знания, полученные из этого учебника?
- Путин очень много внимания уделяет истории, очевидно, что он и его люди стараются превратить историю в инструмент, при помощи которого они собираются оправдывать свои старые и новые преступления. Учебник Мединского, в котором историческим фактам дается иная, зачастую не соответствующая истине трактовка - средство идеологической обработки, индоктринации режимом Путина российских школьников. В результате, может получиться так, что школьники превратятся в фанатично преданных и глухих к любым критическим аргументам сторонников режима Путина или любого другого человека, который придет на смену Путину.
- Владимир Путин часто рассуждает о том, что страны Запада занимаются тем, что переписывают историю, как могут умаляют роль СССР в победе на Третьим Рейхом.
- Как я уже вспоминал, Кремль старается доказать, что победа над Третьим Рейхом – исключительно заслуга СССР, правопреемницей которого является Российская Федерация. Вклад других стран, других народов в победу над Германией, Москва как может дискредитирует, пытается выставить ничтожным. Если объективно взглянуть на прошлое, то окажется, что никаких особых достижений, которые могли бы стать поводом для гордости ни у СССР, ни у нынешней России – нет. Есть только агрессия. Даже победа во Второй мировой войне, и та была общей, вместе с западными союзниками. Чем может гордиться Россия? Только ею же созданным мифом, страны в одиночку победившей в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, военную машину гитлеровского Рейха. Кремль, использует этот миф, как только можно, хотя бы при помощи таких акций, как "Бессмертный полк" для послушания режиму Путина среди народов Российской Федерации.
- Российские СМИ и дипломаты, прилагают массу усилий для того, чтобы убедить весь мир в том, что в странах Балтии и, в частности, в Литве – процветает нацизм, русофобия, а "прибалты" сносят памятники российским и советским деятелям, но на самом деле Москва сама занимается тем, что стирает исторические свидетельства репрессий литовцев. Что, по Вашему мнению, происходит на самом деле?
- Мы наблюдаем двусторонний процесс, который ускорился из-за нападения России на Украину в 2022 году. Возрождение Путиным неосталинизма и возвращение культа личности Сталина как непревзойденного вождя является одним из факторов, которые оказывают значительное влияние на желание России забыть и больше не вспоминать о геноциде и депортации литовского народа в сталинские времена. Памятники репрессированных и замученных литовцев противоречат культу личности Сталина, поэтому нынешние российские власти стараются от них избавиться. Впрочем, точно также и точно по тем же причинам, российским руководством фактически уничтожаются мемориалы жертв ГУЛАГа.
Нападение Москвы на Украину, агрессия которую демонстрируют власти Российской Федерации, заставили Литву, Латвию, Эстонию и многие другие страны пересмотреть свою политику по отношению к образу России как победительницы фашизма. Памятники коммунистическому прошлому, Красной армии как освободительнице от фашизма, сохранившиеся с советских времен названия улиц – вызвали к жизни в странах Восточной и Центральной Европы память о советской оккупации и репрессиях поэтому снова начался процесс десоветизации.