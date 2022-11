Арта, ПВО и бронемашины. Какие виды западного вооружения позволяют Украине наступать на россиян

В октябре 2022 года возле сел Невское и Новолюбовка Луганской области произошло показательное событие – за один день уничтожена целая батарея из пяти новейших российских 152 мм самоходных артиллерийских установок Мста-СМ2. Журналист Юрий Бутусов описывает эти события так – украинская разведка обнаружила батарею российских САУ, скорректировала наведение ракетных систем М142 HIMARS, которые и уничтожили артиллерию противника.

"МСТА-СМ2 – это новые, технически исправные машины, хорошо бронированные, и уничтожить на одном месте сразу пять САУ можно только внезапным одновременно ударом, на это способны именно высокоточные ракеты HIMARS. Потери русских артиллеристов были тяжелыми, поскольку времени отреагировать и спрятаться у них не было", – поясняет Бутусов.

Этот пример, как и множество других хорошо иллюстрирует, каким образом ВСУ удается противостоять российской армии, которая, как известно, раньше считалась, второй армией мира. К слову, российское командование пыталось остановить украинские войска на границе Луганской области, а именно район села Невское был узлом обороны. В итоге в октябре россияне были разгромлены, а украинцы начали освобождение Луганщины.

Šarvuočiai M113 © Lietuvos kariuomenė

Первые поставки тяжелой военной техники в Украину начались с апреля 2022 года, до этого в основном поставляли противотанковое оружие, амуницию и прочее. Так в том же апреле США передала 200 БТР M113, 11 вертолетов Ми-17, а, скажем, Польша более 230 единиц танков Т-72М. Литва тоже не осталась в стороне и предоставляла военную помощь уже с 27 февраля, то есть начала войны.

Однако, высокоточные образцы военной техники стали поступать в ВСУ гораздо позже. Только в середине весны союзники объявили о поставках артиллерии и САУ – те же Британия и США говорили о САУ AS-90 и гаубица калибра 155 мм M777. На фронт эти виды вооружения поступили в мае, июне.

Военный эксперт Александр Коваленко подтверждает, что действительно ВСУ удерживают ситуацию и достигают определенных успехов за счет наличия высокотехнического и высокотехнологичного вооружения, например, артиллерии. При этом он считает, что преимущество россиян по вопросу артиллерии касалось только их массовости, а не майстерства. Одно из главных позитивных сторон западной арты – это точность и дальнобойность. Например, немецкая САУ PzH 2000 стреляет штатными снарядами на расстояние до 36 км, а для сравнения вышеупомянутая новейшая российская САУ МСТА-СМ2 – до 29 км. При этом нужно делать сноску на то, что в характеристиках российской техники подаются данные о максимальной дальности стрельбы, а в западных речь идет об эффективной дальности, на которой можно поражать противника.

"Имея преимущество по точности поражения объектов, идет экономия не только боекомплекта, но и повышается эффективность использования западной артиллерии по позициям противника артиллерии. Дальнобойность позволяет находится вне зоны поражения вражеской артиллерии, т.е. контрбатарейная борьба становиться не такой эффективной со стороны противника, как могла бы быть", – поясняет Коваленко.

По его мнению, хорошо себя зарекомендовали множество артиллерийских систем, но он хотел бы выделить французскую САУ CAESAR. На ней, как и на немецкой САУ PzH 2000 можно применять "интеллектуальны" боеприпасы, такие как Smart и BONUS. Эксперт поясняет, что их такие снаряды действуют по принципу ПТРК Javelin: выстрелил и забыл.

Javelin. U.S. Department of Defense Current Photos Paolo Bovo/Training Support Activity Europe nuotr.

"САУ может сделать выстрел боеприпасом BONUS и сразу же менять свою позицию. Боеприпас сам летит к цели, фиксирует эту цель, определяет ее, распознает вражескую технику. И даже если она находится в движении, даже очень быстром, но от BONUS все равно не уйти. Ведь в момент уничтожения объекта боеприпас ускоряется до скорости примерно 5 км/с", – говорит Коваленко.

В свою очередь военный эксперт Виктор Кевлюк говорит, что поставки артиллерии 155 мм и 105 мм позволили Украине решить проблемы дефицита боеприпасов советских калибров. Так наибольшие потери в ВСУ были зафиксированы именно в мае-июне, когда запасы снарядов калибра 152 мм и 122 мм почти закончились, а поставок с западных стран еще массово не поступало. В итоге, в день российская армия выпускала по позициям ВСУ около 30-40 тыс. снарядов, а украинцы отвечали 6-8 тыс. снарядов. Из-за таких массовых обстрелов количество убитых исчислялось сотнями в день. Впоследствии, поставки снарядов из Европы и США увеличились и снарядный голод уменьшился. Согласно официальным данным, только Белый дом поставил Киеву более 1 млн. обломочно-фугасных снарядов 155 и 105 мм – это больше, чем были запасы в Украине до войны.

Помимо этого, эксперт отмечает, что наращивание способностей пехоты отражать удары с воздуха усилились поставками ПЗРК Stinger, Piorun, Starstreak, LMM Marlet, Mistral, а также произошло наращивание системы ПВО в дальней зоне: С-300, NASAMS, IRIS-T SLM.

Sistemos NASAMS raketų paleidėjas. Suomijos kariuomenė © Wikimedia Commons

Военный обозреватель движения «Информационное сопротивление» Юрий Карин добавляет, что, учитывая атаки иранскими дронами и баллистическими ракетами, Украине нужны как зенитные установки, так противоракетные комплексы. Как раз в этом случае помогут поставки из Германии – зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard, Великобритания - самоходный зенитный ракетный комплекс Stormer.

© Asm. albumas

Кевлюк считает, что таким образом, можно заключить, что союзники, оказывая Украине помощь, комплексно решают проблему развития способностей украинских вооруженных сил Украины, постепенного перехода на стандарты вооружения НАТО. В то же время, не нагружая украинскую систему логистики и проводя грамотную политику по переподготовке персонала, европейские страны продолжают поставлять вооружение советских образцов.

"Отдельно следует отметить поставки в начальном периоде войны ПТРК (противотанковый комплекс) и ПЗРК (противовоздушный комплекс) позволили украинской пехоте сдержать атаки бронированных машин противника и фактически обезвредить попытки тактических воздушных десантов. Крайне осложнить непосредственную воздушную поддержку на поле боя, что не дало россиянам провести блицкриг», – говорит Кевлюк.

© Asm. albumas

Тот же Коваленко еще отмечает важную деталь – союзники поставляют частично бронетранспортеры, скажем, типа М113 (только США поставила более 200 единиц), но потребности украинской армии в мобильной бронированной технике гораздо больше. (Именно поэтому ВСУ так нуждается, скажем в немецких БМП Marder).

Если посмотреть на тактику украинской армии, то она как раз состоит в высокой мобильности – наступление проходит штурмовыми группам. Коваленко уверен, что эта тактика себя очень хорошо оправдала, например, во время харьковского контрнаступления. Именно благодаря быстрым мобильным группам ВСУ могли занимать позиции противника, ведь по наступающим подразделениям россиянам было сложно отрабатывать артиллерией, поскольку они постоянно находились в движении.

"И вот тут самое главное, что, когда находится под ударом артиллерия, то фактически именно легкое бронирование позволяет избежать потерь среди личного состава за счет того, что бронь защищает от осколков. Это очень важно – иметь необходимое количество ВБМ при контрнаступлении. Практически все эти образцы себя неплохо проявили, в том числе британские Мастиф", – говорит Коваленко.

В последних пакетах помощи США насчитывается около 440 тяжелых бронеавтомобилей MaxxPro, способных выдержать взрыв противотанковой мины. Эта особенность становится важна в свете того, что россияне массово минируют свои позиции при отступлении и не всякая бронемашина может уцелеть после подрыва мины.

Отдельно эксперты отмечают важную роль противокорабельных ракетных комплексов Harpoon, после получения которых Украина значительно увеличила контроль над Черным морем. Тем самым практически нивелировав угрозу морского десантирования со стороны Черного моря где-нибудь в Одесской области.

Следующий шаг



Однако, Коваленко говорит, что на этом западным странам нельзя останавливаться. К примеру, сейчас ВСУ нуждается в техническом превосходстве систем вооружения для наступательных действий. Скажем, можно посмотреть на немецкий танк Leopard-2 в модификациях А-5 и А-6. Для Украины он подходит, прежде всего, благодаря удобной логистике: получить Леопарды из Германии или Польши значительно проще, чем ждать поставок американских танков M1 Abrams. При этом Leopard-2 могут эффективно противодействовать не только модернизированным российским Т-72, но и самому современному Т-90 М Прорыв. Этот фактор может стать решающим для успешного наступления ВСУ.

Еще фактор – это мощная противовоздушная оборона армии РФ, включающая не только зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и переносные ЗРК (ПЗРК), но и истребители. Украина обладает старыми советскими самолетами, поэтому появление американского F-15 EX по многим позициям отлично подошло бы военных действий на фронте. F-15 EX может поднимать до 13 т полезной нагрузки и считается самым мощным по массе используемого вооружения: истребитель способен нести 12 ракет класса «воздух-воздух» и 15 — класса «воздух-земля». При этом он быстрее российского аналога СУ-35С, который долгое время считался самым быстрым в мире — он разгонялся до 2,25 Маха (свыше 2450 км/ч). Американский F-15 EX развивает скорость уже 2,5 Маха, что в совокупности в превосходстве по вооружению и электронной начинке может стать решающим в воздушном бое.

При этом, источник в ОП (Офис президента Украины) заявляет автору этого материала, что до сих пор американцы и немцы отказываются давать ВСУ современные танки и самолеты, называя это "эскалацией".

"Но никто из американских и немецких политиков не может пояснить, какая еще может быть эскалация после разрушенных десятков городов. И почему вдруг сотня танков или пара десятков самолетов станет большей эскалацией, чем ракетный обстрел украинской инфраструктуры и попытка устроить гуманитарный кризис в самой большой стране Европы? Одна надежда, что западные политики избавятся от такого излишнего опасения, ведь война просто банально затягивается", – задается вопросом сотрудник ОП и не находит ответа.