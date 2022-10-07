Дайнюс Лишкявичюс, рассказывая об идее перевернутого автомобиля, возвращается в 2002 год, когда Вильнюс посетил президент США Джордж Буш, чтобы поздравить нового члена НАТО - Литву.
В описании к своей инсталляции Лишкявичюс задается серьезным вопросом, "что, если то, что происходит в Украине, уже происходит у нас? Возможно ли, что это могло произойти? Или мы уже сражаемся с Россией в Третьей Мировой войне?"
Галерея AV17, продолжая традицию представления современной скульптуры в нетрадиционных городских пространствах, с июля организует шестимесячный проект, в ходе которого на фасаде Вильнюсской ратуши выставляются современные скульптуры и инсталляции. Это совместный проект галереи и мэрии Вильнюса, в рамках которого шесть современных литовских художников показывают по одной работе каждый месяц. Это Альгис Каспаравичюс, Рафал Писляк, Римантас Милькинтас, Дайнюс Лишкявичюс, Донатас Янкаускас, Юрга Барилайте - известные в Литве и за рубежом художники среднего поколения, чьи работы уже экспонировались в общественных местах в Литве и за рубежом.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер: коммунальная цена на электроэнергию для населения в 2023 году будет 28 центов
Литовский премьер Ингрида Шимоните сообщила, что...
Эфир Delfi: итоги недели с политологом и историком Александром Фридманом
Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...
Вильнюсец скончался от легионеллеза: его дочь подозревает, что он заразился дома
Жительница Вильнюса Инга еще не успела прийти в себя...
В следующем году средняя пенсия при наличии необходимого стажа увеличится на 65 евро
С целью смягчения влияния роста цен на продукты питания...
Нобелевскую премию мира дали правозащитникам Украины, Беларуси и РФ
Нобелевскую премию мира 2022 года получили основатель...