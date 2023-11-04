Армянин, открывший кафе у автострады, считает Литву своим домом

Аршак родился в Армении. Он был единственным ребенком в семье, но детство его было нелегким, поскольку у мальчика врачи установили гемофилию, поэтому даже самая маленькая царапина могла привести к смерти от потери крови. Родители берегли сына, не водили его в детский сад, учили на дому. В Армении эту болезнь вылечить не могли, поэтому родители привезли 12-летнего Аршака в Литву, в Клайпедский центр гемофилии. В Клайпеде уже жил дядя мальчика, у него был свой бизнес в Немирсете. Аршака приняли на лечение, и он остался жить в семье у дяди.
"В Клайпеде я пошел в 5 класс. Литовского я не знал, поэтому было трудно. Я не успел привыкнуть, как перевели в другую школу... Но окончил школу неплохо, старался. Тексты приходилось переводить с литовского на армянский, учился по ночам", – рассказал он.
Аршак помогал дяде, который в Клайпеде открыл армянское кафе. Сейчас у Аршака есть свое армянское кафе Armenia у магистрали Каунас–Клайпеда. Он сам с 11 до 22 ч. работает на кухне.
Болезнь никуда не ушла, но благодаря современной медицине, она под контролем.
У Аршака есть семья - прекрасная жена, 6-летний сын Мхер и 2-летняя дочь Эмили. Дети растут в условиях двух культур - армянской и литовской.
"Из каждой культуры мы берем лучшее. Например, армяне поддерживают тесные связи со всей семьей, молодое поколение должно слушать старших, эта связь очень сильна – люди встречаясь, обнимаются, демонстрируют свои чувства. Литовцы сдержаннее, спокойнее, и это хорошо – держат слово, им можно доверять", – сказал собеседник.
Ему нравится самостоятельность литовской молодежи, армяне до 40 лет не покидают отчий дом. Многие семьи верующие, соблюдают строгие традиции. Нельзя браниться – это неуважение к семье и женщине.
В кафе Аршак старается создать домашний уют. Интерьер украшен банками с консервированными фруктами, овощами, специями.
О еде Аршак может говорить часами и отмечает, что главное в армянской кухне - свежесть и аутентичность. Многие продукты он привозит из Армении, блюда готовят, как в Армении, поэтому мясо жарят на жаровне.
Чтобы экономить время проезжающих, Аршак включил в меню блюда быстрого приготовления. Самое популярное блюдо – люля-кебаб – маринованная говядина на шампуре. В кафе можно заказать долму - "голубцы" из виноградных листьев.
Когда дядя Аршака открыл кафе в Клайпеде, люди не знали, что такое лаваш. Иногда вытирали им руки, как салфеткой.
Раньше в кафе работали только члены семьи: в Литву переехали родители Аршака, дядя, двоюродная сестра, но потом стали нанимать и других людей.
9 лет назад в кафе пришла работать Ирена. "Она как член семьи. Она здесь работала еще до того, как я женился. Люди ее знают, хорошая женщина – это наш талисман. Она очень обязательный человек, работа у нее - на первом месте", – рассказал Аршак.
Он гордится своей женой, которая ему во всем помогает, заботится о детях и готовит вкусные торты.