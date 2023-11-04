Армянин, открывший кафе у автострады, считает Литву своим домом

Аршак родился в Армении. Он был единственным ребенком в семье, но детство его было нелегким, поскольку у мальчика врачи установили гемофилию, поэтому даже самая маленькая царапина могла привести к смерти от потери крови. Родители берегли сына, не водили его в детский сад, учили на дому. В Армении эту болезнь вылечить не могли, поэтому родители привезли 12-летнего Аршака в Литву, в Клайпедский центр гемофилии. В Клайпеде уже жил дядя мальчика, у него был свой бизнес в Немирсете. Аршака приняли на лечение, и он остался жить в семье у дяди.

"В Клайпеде я пошел в 5 класс. Литовского я не знал, поэтому было трудно. Я не успел привыкнуть, как перевели в другую школу... Но окончил школу неплохо, старался. Тексты приходилось переводить с литовского на армянский, учился по ночам", – рассказал он.

Аршак помогал дяде, который в Клайпеде открыл армянское кафе. Сейчас у Аршака есть свое армянское кафе Armenia у магистрали Каунас–Клайпеда. Он сам с 11 до 22 ч. работает на кухне.